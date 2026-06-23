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Οι επιχειρήσεις που προωθούν δάνεια ή επενδυτικά προϊόντα οφείλουν να αποδεικνύουν την κατοχή νόμιμης αδειοδότησης από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

Η εταιρεία παρέχει περιθώριο 30 ημερών στους διαφημιζόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης μέσω των επίσημων εθνικών μητρώων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Google θα περιορίζει προσωρινά τη δυνατότητα προβολής των συγκεκριμένων διαφημίσεων μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας παράλληλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτου περιεχομένου.

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Την ενίσχυση των ελέγχων στις διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσε η Google, επεκτείνοντας το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων σε ακόμη 24 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, επιχειρήσεις που προωθούν υπηρεσίες όπως δάνεια, επενδυτικά προϊόντα και άλλες χρηματοοικονομικές λύσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη αδειοδότηση από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, πριν οι διαφημίσεις τους εμφανιστούν στους χρήστες.

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Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά, με τις επιχειρήσεις να έχουν περιθώριο 30 ημερών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης μέσω των επίσημων εθνικών μητρώων. Σε διαφορετική περίπτωση, η δυνατότητα προβολής χρηματοοικονομικών διαφημίσεων θα περιορίζεται έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Όπως επισημαίνει η Google, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στο διαδίκτυο και προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών από παραπλανητικές ή μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες.

Η νέα διαδικασία βασίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα επαλήθευσης διαφημιζομένων της εταιρείας, το οποίο καλύπτει σήμερα περισσότερο από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Google, σε συνδυασμό με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί μέσω του Gemini, η επαλήθευση συμβάλλει στον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ύποπτων διαφημίσεων πριν φτάσουν στους χρήστες. Μόνο κατά το προηγούμενο έτος, η εταιρεία ανέφερε ότι μπλόκαρε ή αφαίρεσε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις στην ΕΕ.

«Η νέα αυτή προϋπόθεση για τους διαφημιζόμενους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω διαφημιζόμενοι διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το πλαίσιο έχει ήδη βοηθήσει την Google να αποκλείσει 327,8 εκατομμύρια μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η επέκταση αυτής της προσέγγισης επαλήθευσης σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συμβάλλει στην προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των χρηστών στις διαφημίσεις και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτές» τονίζει η εταιρεία.

Για να αποκτήσουν δικαίωμα προβολής διαφημίσεων χρηματοοικονομικού περιεχομένου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπει η Google.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω διασταύρωσης των στοιχείων τους με τα επίσημα μητρώα των αρμόδιων αρχών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι όσοι διαφημιζόμενοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία επαλήθευσης θα δουν τις σχετικές διαφημίσεις τους να περιορίζονται προσωρινά, μέχρι να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωσή τους με τις νέες απαιτήσεις.