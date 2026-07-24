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Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις εν λόγω πρακτικές ληστεία εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι θα λάβει αυστηρά αντίμετρα.

Η νέα κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει έρευνα βάσει του άρθρου 301 για τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι τα πρόστιμα θα ανατραπούν και δήλωσε ότι η Ευρώπη θα υποστεί σημαντικούς δασμούς για τη συμπεριφορά της.

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Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν αμερικανικούς κολοσσούς για οικονομικό όφελος και προειδοποίησε με αντίμετρα, κάνοντας λόγο για «ληστεία» εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η οργισμένη ανάρτησή του στο Truth Social ακολούθησε την επιβολή νέου προστίμου ύψους 1 δισ. δολαρίων στην Google, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά ως έναν προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο». Όπως ανέφερε, «η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισ. δολαρίων, στη Meta 3 δισ. δολάρια, στην Amazon 2,5 δισ. δολάρια και σε πολλές άλλες», υποστηρίζοντας ότι το συνολικό ύψος των προστίμων κατά της Google πλέον ξεπερνά τα 18 δισ. δολάρια.

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Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του “Νυσταγμένου Τζο” Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της “ΛΗΣΤΕΙΑΣ” των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα», πρόσθεσε, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, δέχτηκε ακόμη ένα πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».