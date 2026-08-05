Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Google ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της, με τον Ντέμη Χασάμπη να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Google DeepMind και επιστημονικού διευθυντή της Alphabet, εστιάζοντας στη στρατηγική για την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη.

Την καθημερινή επιχειρησιακή διοίκηση της DeepMind αναλαμβάνει ο Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος θα επιβλέπει την ανάπτυξη των μοντέλων Gemini και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα της εταιρείας.

Παράλληλα με τον διοικητικό ανασχηματισμό, τέσσερα κορυφαία στελέχη, οι Τζεφ Ντιν, Σαντζάι Γκεμαβάτ, Οριόλ Βινιάλς και Κουόκ Λε, αποχωρούν από την Google για να ιδρύσουν την εταιρεία Discovery Loop.

Η Google θα συμμετάσχει ως επενδυτής στη νέα προσπάθεια, ενώ η ανακοίνωση των αποχωρήσεων προκάλεσε προσωρινή πτώση της μετοχής της Alphabet κατά περίπου 4% στις αγορές.

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Σε μία από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις στην ηγεσία της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Google μοιράζει πλέον τους ρόλους ανάμεσα σε δύο κορυφαίους επιστήμονες: τον σερ Ντέμη Χασάμπη και τον Κοράι Καβουκτσούογλου. Ο Χασάμπης εγκαταλείπει την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind, χωρίς όμως να αποχωρεί από την εταιρεία, ενώ ο μέχρι σήμερα τεχνολογικός διευθυντής της μονάδας αναλαμβάνει το επιχειρησιακό τιμόνι.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Google

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Η πρωτογενής πηγή της είδησης είναι η επίσημη ανακοίνωση της Google, στην οποία δημοσιεύονται αυτούσια τα μηνύματα του διευθύνοντος συμβούλου της Google και της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, και του ίδιου του Ντέμη Χασάμπη προς τους εργαζομένους.

Ο ακριβής νέος τίτλος του Χασάμπη είναι πρόεδρος – Chair – της Google DeepMind και Chief Scientist της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google. Δεν γίνεται, επομένως, γενικώς «πρόεδρος του τμήματος AI της Google», όπως μεταδόθηκε από ορισμένα μέσα.

Ο Χασάμπης θα επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη –την αποκαλούμενη AGI–, στην επιστημονική έρευνα και στις παγκόσμιες κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας. Παράλληλα θα εξακολουθήσει να συμβουλεύει τις ομάδες μοντέλων και έρευνας της DeepMind και να ηγείται της Isomorphic Labs, της εταιρείας της Alphabet που χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Ο ίδιος εξήγησε ότι παραδίδει τις καθημερινές επιχειρησιακές αρμοδιότητες προκειμένου να αποκτήσει τον χρόνο και τον χώρο για να ασχοληθεί με τη «μεγάλη εικόνα» της AGI. Τόνισε επίσης ότι θεωρεί κορυφαία εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος.

Ο Καβουκτσούογλου στο επιχειρησιακό τιμόνι

Την καθημερινή ηγεσία της Google DeepMind αναλαμβάνει ο Κοράι Καβουκτσούογλου (Koray Kavukcuoglu) ως Senior Vice President. Δεν θα φέρει τον τίτλο του CEO, αλλά θα αναφέρεται απευθείας στον Σουντάρ Πιτσάι και θα διατηρήσει παράλληλα τη θέση του Chief AI Architect της Google.

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Στις αρμοδιότητές του περνούν:

η ανάπτυξη των μοντέλων Gemini,

η έρευνα αιχμής στην Τεχνητή Νοημοσύνη,

η εφαρμογή Gemini,

τα εργαλεία για προγραμματιστές,

και η ενσωμάτωση των μοντέλων AI σε όλα τα προϊόντα της Google.

Με απλά λόγια, ο Χασάμπης αναλαμβάνει τον στρατηγικό και επιστημονικό ορίζοντα της Alphabet, ενώ ο Καβουκτσούογλου αποκτά τον έλεγχο της παραγωγής, της ανάπτυξης και της εμπορικής αξιοποίησης των συστημάτων AI.

Ποιος είναι ο Κοράι Καβουκτσούογλου

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Ο τουρκικής καταγωγής Καβουκτσούογλου ξεκίνησε την ακαδημαϊκή διαδρομή του ως μηχανικός αεροδιαστημικής. Ολοκλήρωσε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής της Άγκυρας και στη συνέχεια σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Το 2011 ολοκλήρωσε υπό την επίβλεψη του πρωτοπόρου της AI Γιαν ΛεΚούν διδακτορική διατριβή με θέμα την εκμάθηση ιεραρχικών χαρακτηριστικών για την αναγνώριση αντικειμένων, σύμφωνα με το αρχείο του NYU.

Πριν ενταχθεί στη DeepMind εργάστηκε στα NEC Labs America. Στη βρετανική εταιρεία βρέθηκε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ίδρυσε την ομάδα βαθιάς μάθησης και συμμετείχε καθοριστικά σε συστήματα όπως τα DQN, WaveNet, IMPALA, AlphaGo και MuZero. Το DQN έμαθε να παίζει δεκάδες παιχνίδια Atari παρατηρώντας μόνο τα εικονοστοιχεία της οθόνης, ενώ το WaveNet αποτέλεσε τεχνολογική βάση για τις φυσικότερες φωνές του Google Assistant.

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Το 2022 εξελέγη μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών της Βρετανίας για τη συμβολή του στη βαθιά μάθηση, στα παραγωγικά μοντέλα και στην εφαρμογή της AI σε πραγματικά προβλήματα. Η Google τον χαρακτηρίζει έναν από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Ντέμης Χασάμπης από το σκάκι στο Νόμπελ

Ο Δημοσθένης –Ντέμης– Χασάμπης γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 27 Ιουλίου 1976. Ο πατέρας του είναι Ελληνοκύπριος και η μητέρα του Σιγκαπουριανή κινεζικής καταγωγής.

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Υπήρξε παιδί-θαύμα στο σκάκι, φτάνοντας σε επίπεδο μετρ σε ηλικία 13 ετών. Στα 17 του συμμετείχε στον σχεδιασμό του εξαιρετικά επιτυχημένου βιντεοπαιχνιδιού «Theme Park». Σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ίδρυσε την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Elixir Studios και το 2009 ολοκλήρωσε διδακτορικό στη γνωσιακή νευροεπιστήμη στο University College London.

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Το 2010 ίδρυσε τη DeepMind μαζί με τον Σέιν Λεγκ και τον Μουσταφά Σουλεϊμάν. Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2014 από την Google αντί περίπου 650 εκατ. δολαρίων και εξελίχθηκε στο κεντρικό «μηχανοστάσιο» της Google για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υπό την ηγεσία του δημιουργήθηκαν το AlphaGo, το πρώτο πρόγραμμα που νίκησε παγκόσμιο πρωταθλητή στο εξαιρετικά απαιτητικό παιχνίδι Go, και το AlphaFold, το σύστημα που προβλέπει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών. Για το AlphaFold, ο Χασάμπης και ο Τζον Τζάμπερ μοιράστηκαν το μισό Νόμπελ Χημείας του 2024, ενώ το άλλο μισό απονεμήθηκε στον Ντέιβιντ Μπέικερ. Την ίδια χρονιά ο Χασάμπης χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μεγάλες αποχωρήσεις από την Google

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Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται από την αποχώρηση τεσσάρων σημαντικών στελεχών: του Τζεφ Ντιν, του Σαντζάι Γκεμαβάτ, του Οριόλ Βινιάλς και του Κουόκ Λε. Οι τέσσερις ιδρύουν την Discovery Loop, μια εταιρεία κοινωφελούς σκοπού που φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει την AI για την αυτοματοποίηση της επιστημονικής και μηχανικής έρευνας.

Η Google θα συμμετάσχει ως ιδρυτικός επενδυτής και συνεργάτης μέσω του Google Cloud. Σύμφωνα με το Reuters, η μετοχή της Alphabet υποχώρησε περίπου 4% μετά την ανακοίνωση, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην ταυτόχρονη αποχώρηση τόσων κορυφαίων επιστημόνων.

Η πραγματική εικόνα, επομένως, δεν είναι ότι ο Ντέμης Χασάμπης «φεύγει» ή παραμερίζεται, όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα. Η Google διαχωρίζει πλέον δύο διαφορετικές αποστολές: ο Χασάμπης αναλαμβάνει να σχεδιάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον της AGI, της επιστήμης και της υγείας, ενώ ο Καβουκτσούογλου παίρνει στα χέρια του το Gemini και την καθημερινή μάχη της Google απέναντι στην OpenAI και την Anthropic.