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Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να αντικαταστήσει αυτήν την εβδομάδα την Google με την γαλλική Qwant, μια εναλλακτική ευρωπαϊκή μηχανή αναζήτησης, η οποία θα είναι προεπιλεγμένη στους υπολογιστές του κτιρίου σύμφωνα με το δημοσίευμα της Euractiv.

Αν και στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται συνήθως η Microsoft, σχετικά με την έλλειψη τεχνολογικής κυριαρχίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η Google είναι επίσης εξαιρετικά εδραιωμένη στην παγκόσμια αγορά μηχανών αναζήτησης με μερίδιο αγοράς περίπου 90% στην Ευρώπη.

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Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να μειώσει την εξάρτηση από την Google ξεκινώντας από την ερχόμενη Πέμπτη (11/6). Μία μέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο νομικών προτάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας του μπλοκ και στην μείωση της εξάρτησης από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Όταν εκτελείται μια αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης στα προγράμματα περιήγησης Firefox και Edge, τα αποτελέσματα αναζήτησης θα παρέχονται από την Qwant, μια ευρωπαϊκή μηχανή αναζήτησης που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει την παρακολούθηση χρηστών ή τη συλλογή προσωπικών δεδομένων», έγραφε το email που στάλθηκε στους νομοθέτες την Τρίτη, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη δέσμευση του Κοινοβουλίου για «ψηφιακή κυριαρχία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών», αναφέρεται επίσης στο συγκεκριμένο email.

Οι βουλευτές του ΕΚ θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε άλλο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής αναζήτησης της Google, σύμφωνα με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η προεπιλεγμένη επιλογή θα είναι λογισμικό που παρέχεται από έναν Ευρωπαίο ανταγωνιστή.

Τι είναι η Qwant

Η Qwant ιδρύθηκε το 2013 στη Γαλλία και παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση απέναντι στη Google, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν παρακολουθεί τις αναζητήσεις, δεν δημιουργεί διαφημιστικά προφίλ και δεν εξατομικεύει τα αποτελέσματα με βάση το ιστορικό περιήγησης των χρηστών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση δεδομένων. Η Qwant αποθηκεύει δεδομένα εντός Ευρώπης και τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στη δημιουργία δικής της υποδομής αναζήτησης, σε συνεργασία με την Ecosia, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές πλατφόρμες.

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Η υπηρεσία προσφέρει επίσης πρόσθετα εργαλεία, όπως το Qwant Maps, το Qwant Junior για παιδιά και υπηρεσίες προστασίας από διαδικτυακούς ιχνηλάτες. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό ευρωπαϊκό ανταγωνιστή της Google σε μια αγορά όπου οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντικαταστήσει τη Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης θεωρείται κυρίως συμβολική, καθώς αποσκοπεί στην προώθηση ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της ΕΕ. Η αλλαγή εφαρμόζεται αυτόματα στους browsers Microsoft Edge και Mozilla Firefox που χρησιμοποιούνται εντός του θεσμού, χωρίς όμως να καταργείται η ελευθερία επιλογής άλλης μηχανής αναζήτησης από τους χρήστες.

Πηγή: Euractiv

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