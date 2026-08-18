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Η διοίκηση του Ολυμπιακού υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του παίκτη παραμένει σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ομάδα κάλεσε τον αθλητή να παρευρεθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις 20 και 21 Αυγούστου.

Σε περίπτωση απουσίας του, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Οι τριβές μεταξύ των δύο πλευρών εντάθηκαν μετά από δηλώσεις του παίκτη σχετικά με τις αποδοχές του και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

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Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», ζητώντας να μείνει ελεύθερος το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο Τεξανός άσος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, προσθέτοντας ότι η καταγγελία του 33χρονου γκαρντ είναι αναίτια.

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Παράλληλα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε τον Γουόκαπ ότι τον υπολογίζει κανονικά για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις (20 και 21 Αυγούστου). Σε περίπτωση που δεν δώσει το παρών, τον προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμη οδό ώστε να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».

Ο Γουόκαπ στο επίκεντρο

Μετά από μία συνέντευξη που έδωσε το καλοκαίρι, ο Γουόκαπ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όταν ρωτήθηκε για το εάν θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, εκείνος απάντησε ότι δεν το νομίζει. «Μας αρέσει εδώ, αλλά πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού είχε δηλώσει ότι το να σε σέβεται η ομάδα σημαίνει ότι πρέπει να σε πληρώνει αναλόγως. Η συγκεκριμένη ατάκα έφερε κύμα αντιδράσεων στα social media και όπως ήταν αναμενόμενο δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε εντός της «ερυθρόλευκης» διοίκησης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ντουμπάι φέρεται πως είχε προσεγγίσει τον παίκτη, προσφέροντάς του συμβόλαιο με υψηλότερες αποδοχές, ωστόσο στην μέση υπήρχε μία σημαντική παράμετρος. Ο Γουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2027, όπως γνωστοποίησαν και οι Πειραιώτες, με αποτέλεσμα τον τελευταίο λόγο να τον έχουν εκείνοι.

Πλέον, οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν φτάσει στα άκρα και μένει να φανεί εάν ο 33χρονος γκαρντ θα εμφανιστεί για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες.

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