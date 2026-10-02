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Ο Μάικ Τζέιμς μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση να είναι μεγάλο.

Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Πέμπτης (1/10), ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού και με το σκορ στο 53-51 υπέρ του Ερυθρού.

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Το ματς διακόπηκε αμέσως και το σερβικό κοινό «πάγωσε» βλέποντας τον 36χρονο σταρ της Εφές να σφαδάζει από τους πόνους. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπάλους του, οι οποίοι έπιαναν τα κεφάλια τους, όταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Παρασκευής πως ο έμπειρος άσος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, ενώ η απουσία του αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το διάστημα αποθεραπείας υπολογίζεται μεταξύ επτά και εννέα μηνών.