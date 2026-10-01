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Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αναζητά την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, καθώς υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και ξεκίνησε τη διοργάνωση με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, γνωρίζοντας την ήττα με 102-98 στη Σόφια. Έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές, οι Μαδριλένοι παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-3.

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https://www.youtube.com/watch?v=ZmgJOXl9VJo

Το συγκεκριμένο ξεκίνημα είναι πρωτοφανές για τη Ρεάλ στην ιστορία της στη EuroLeague, καθώς για πρώτη φορά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη σεζόν με οριακή ήττα από την Dubai, με 78-77, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές επικράτησε με 94-84, διπλασιάζοντας τις ήττες της.