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Δημοσίευμα του Eurohoops αποκαλύπτει ότι το NBA κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της EuroLeague.

Στις αρχές Οκτωβρίου, στη λίμνη Κόμο, οι ομάδες-μέτοχοι της EuroLeague θα συνεδριάσουν και θα ψηφίσουν για το εάν θα δεχτούν ή όχι την πρόταση.

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Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την προσφορά, ενώ, τόσο το NBA όσο και η EuroLeague αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του Eurohoops.

Όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLeague, Τσους Μπουένο, όσο και ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, μια ιδανική λύση θα ήταν ένα κοινό πρωτάθλημα.

Από τη μεριά του, το NBA δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις ομάδες του (franchises) στην Ευρώπη, παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη του δικού του πρωταθλήματος στην γηραιά ήπειρο την επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, η EuroLeague είναι επίσης έτοιμη να επεκταθεί στις 24 ομάδες, προσθέτοντας οκτώ νέες ομάδες-franchises στις υφιστάμενες 13 που είναι μέτοχοι και οι οποίες βρίσκονται επίσης στη διαδικασία μετατροπής τους σε franchises.