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Η μικρή γεννήθηκε με καισαρική τομή τρεισήμισι εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία, έχοντας την πλήρη φροντίδα της μητέρας της.

Η καθημερινότητα της παρουσιάστριας έχει πλέον αναδιαμορφωθεί, καθώς προτεραιότητά της είναι η ανατροφή του παιδιού, το οποίο έχει ξεκινήσει να καταναλώνει στερεές τροφές.

Η Κατερίνα Καινούργιου συμμετέχει ενεργά με την κόρη της σε ψυχαγωγικά προγράμματα για βρέφη, επιδιώκοντας να περνούν μαζί τον περισσότερο δυνατό χρόνο.

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Έξι μήνες ζωής συμπληρώνει στις 3 Οκτωβρίου, η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, Ξένια και η παρουσιάστρια δεν χάνει ευκαιρία να αναφέρει πόσο έχει αλλάξει η ζωή της προς το καλύτερο, έχοντας πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο όνειρό της. Το πρωί της Παρασκευής, συζητώντας με την καλεσμένη της, Άννα Πρέλεβιτς, η οποία απέκτησε πρόσφατα δίδυμες κόρες, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε για το δικό της ταξίδι στον κόσμο της μητρότητας, που είχε αρκετές δυσκολίες στην αρχή.

Λίγο πριν από την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε με την κόρη της και τον σύζυγό της στο Παρίσι.

«Και εμείς ήμασταν το τσακ να μπούμε στην εξωσωματική» παραδέχτηκε η 41χρονη παρουσιάστρια. «Είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής, τα είχα βάλει στο ψυγείο και μου λέει ο γιατρός, “τώρα είναι καλοκαίρι, χαλάρωσε και ξεκινάμε από Σεπτέμβριο. Και έμεινα έγκυος φυσιολογικά».

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Τελικά η κόρη της, ήρθε στον κόσμο σχεδόν 3,5 εβδομάδες νωρίτερα από το κανονικό με καισαρική τομή σε γνωστό μαιευτήριο των νοτίων προαστίων. «Ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη της ήρεμη και φοβερά συνεργάσιμη, μελετημένη. Η ίδια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε δραστηριότητα το μωρό και μας οδήγησε στο να κάνουμε ειδικές εξετάσεις και μας οδήγησε σε τοκετό» είχε αποκαλύψει τότε ο μαιευτήρας της Αλέξανδρος Τζεφεράκος.

Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις εξωτερικές δραστηριότητες με την Ξένια

Σε άλλο σημείο της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει να διαβάζει παραμύθια στην κόρη της, και εκείνη δείχνει να το απολαμβάνει, ενώ την προηγούμενη μέρα πήγες για πρώτη φορά με την Ξένια σε γνωστό χώρο που έχει δημιουργήσει ψυχαγωγικά προγράμματα παιχνιδιού, μουσικής και τέχνης, για γονείς και παιδιά ηλικίας από νεογέννητα έως πέντε χρονών. Σε βίντεο μάλιστα που είχε αναρτήσει η ευτυχισμένη μητέρα για τους πολύ στενούς της φίλους, η μικρή της κόρη έδειχνε πολύ χαρούμενη και ιδιαίτερα κοινωνική.

Όπως αποκαλύπτουν φίλοι της παρουσιάστριας, κάθε μεσημέρι η Κατερίνα Καινούργιου σπεύδει να επιστρέψει στο σπίτι μετά την εκπομπή για να μαγειρέψει η ίδια στο μωρό της, που εδώ και λίγες εβδομάδες έχει αρχίσει να τρώει κρέμες λαχανικών και φρούτων. «Η καθημερινότητά της πλέον στρέφεται γύρω από την Ξένια, ιδανικά θέλει να την παίρνει παντού μαζί της» αναφέρουν χαρακτηριστικά.