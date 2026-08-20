Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, λίγο πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, έχοντας φυσικά μαζί τους την κόρη τους, Ξένια, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 2026. Για ακόμη μία φορά, η Πάρος αποτέλεσε τον βασικό προορισμό των καλοκαιρινών τους αποδράσεων.

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το πρακτορείο NDP, το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε παραλία της Πάρου, εμφανώς χαλαρό και ευδιάθετο. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα τρυφεροί, με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να έχει το χέρι του γύρω από την παρουσιάστρια. Η Κατερίνα Καινούργιου, από την πλευρά της, επέλεξε ένα εντυπωσιακό maxi φόρεμα σε μπλε, πράσινες και μοβ αποχρώσεις, σε απόλυτα καλοκαιρινό στιλ.

Advertisement

Advertisement

Η σχέση του ζευγαριού με την Πάρο είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί, όπου διατηρεί κατάστημα στη Νάουσα. Παράλληλα, οι δυο τους διαθέτουν εξοχική κατοικία εκεί και επισκέπτονται συχνά το νησί. Μάλιστα, είχαν βρεθεί μαζί στην Πάρο και το καλοκαίρι του 2024, όταν οι κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις τους είχαν δώσει ουσιαστικά το έναυσμα για τις πρώτες δημόσιες αναφορές στη σχέση τους.

Αν και η μικρή Ξένια δεν εμφανίζεται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των φετινών διακοπών του ζευγαριού. Το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της και την κόρη τους σε γνωστό εστιατόριο στα Χανιά, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους.

Νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε επισκεφθεί με τη μικρή της τον πνευματικό της στα Χανιά, πατέρα Δημήτριο. Η ίδια φωτογραφήθηκε μαζί του και μοιράστηκε στα social media ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής

Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής

Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής

Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής