Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται τον σχεδιασμό για το νέο Market Pass, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση νοικοκυριών για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μέτρο προβλέπει αυτόματη καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους χωρίς την υποβολή νέας αίτησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία για περίπου 210.000 νοικοκυριά.

Το βασικό σενάριο εξετάζει μηνιαία ενίσχυση ύψους 40 ευρώ, με τη διάρκεια του προγράμματος να κυμαίνεται από έξι μήνες έως δυόμισι χρόνια.

Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ εξετάζεται η ένταξη επιπλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η έναρξη των πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του φθινοπώρου, μετά την οριστικοποίηση όλων των τεχνικών λεπτομερειών του μέτρου.

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Λίγες ημέρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 2026, μπαίνουν σταδιακά οι τελευταίες «πινελιές» στον σχεδιασμό για το νέο Market Pass, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες της ενίσχυσης για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Το νέο μέτρο αναμένεται να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές του Market Pass, καθώς το βασικό σενάριο προβλέπει ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω του vouchers.gov.gr. Η ενίσχυση εξετάζεται να χορηγείται αυτόματα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των δικαιούχων.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η διάρκεια του μέτρου αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο τρίμηνο, με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι να φτάνουν ακόμη και τα δυόμισι χρόνια.

Market Pass 2026: Πόσα χρήματα θα δοθούν

Το βασικό σενάριο προβλέπει μηνιαία ενίσχυση περίπου 40 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Με βάση το συγκεκριμένο ποσό, τα υπό εξέταση σενάρια διαμορφώνονται ως εξής:

6 μήνες: 240 ευρώ

240 ευρώ 12 μήνες: 480 ευρώ

480 ευρώ 18 μήνες: 720 ευρώ

720 ευρώ 24 μήνες: 960 ευρώ

960 ευρώ 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ

Τα ποσά αυτά αποτελούν υπολογισμούς με βάση το σημερινό σενάριο των 40 ευρώ τον μήνα και δεν θεωρούνται ακόμη οριστικά. Η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από το ποσό που θα αποφασιστεί και από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Το ύψος του voucher αναμένεται, επίσης, να συνδέεται με το μέγεθος του νοικοκυριού, επομένως τα ποσά θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μελών.

Πώς θα χρησιμοποιείται το voucher

Η ενίσχυση θα αφορά την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ της επιλογής των δικαιούχων.

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Το μέτρο αφορά συνολικά περίπου 210.000 νοικοκυριά, ενώ βασικό χαρακτηριστικό του νέου σχεδιασμού είναι η αυτόματη χορήγηση της ενίσχυσης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αίτησης.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν την πρώτη καταβολή εντός του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η έναρξη των πληρωμών μετακινείται προς τα τέλη του φθινοπώρου.

Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να καθοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή, τη διάρκεια και τα κριτήρια του μέτρου.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Άμεσοι δικαιούχοι του νέου voucher για την αγορά τροφίμων θεωρούνται, με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, όσοι λαμβάνουν ή έχουν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης της περιμέτρου των δικαιούχων, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ένταξη:

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ανέργων,

μονογονεϊκών οικογενειών,

πολύτεκνων οικογενειών,

ατόμων με αναπηρία,

καθώς και άλλων πολιτών που θα πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα τελικά κριτήρια, καθώς και η ακριβής περίμετρος των δικαιούχων, αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η οριστικοποίηση του ποσού και της διάρκειας του Market Pass 2026, καθώς από αυτές τις δύο παραμέτρους θα εξαρτηθεί και το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που θα λάβουν τα νοικοκυριά.

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