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Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις επίσημες εξαγγελίες στη ΔΕΘ 2026, οριστικοποιείται σταδιακά ο σχεδιασμός για το νέο Market Pass 2026, το οποίο έρχεται να ενισχύσει τα νοικοκυριά απέναντι στο συνεχιζόμενο κύμα της ακρίβειας. Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για το πότε, σε ποιους και πώς θα δοθεί η συγκεκριμένη οικονομική ανάσα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα διασταυρωμένες πληροφορίες, το voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης δεν θα απαιτεί πλέον διαδικασία υποβολής μέσω του vouchers.gov.gr, καθώς αναμένεται να χορηγηθεί χωρίς νέα αίτηση.

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Επιπλέον, κλειδώνει το γεγονός ότι η διάρκειά του θα υπερβαίνει το σύνηθες τρίμηνο.

Το βασικό σενάριο προβλέπει μηνιαία επιδότηση 40 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Υπό αυτά τα δεδομένα, τα ποσά ενδέχεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Για 6 μήνες: 240 ευρώ

Για 12 μήνες: 480 ευρώ

Για 18 μήνες: 720 ευρώ

Για 24 μήνες: 960 ευρώ

Για 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω νούμερα προκύπτουν από τους υπολογισμούς για το Market Pass και θα οριστικοποιηθούν με βάση το τελικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Τι ισχύει για ποσά και αναδρομικά

Αναφορικά με τη λειτουργία του μέτρου, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει ήδη δώσει το στίγμα για τη μορφή που θα πάρει η ενίσχυση: «Όλοι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε σχέση με το πλήθος των νοικοκυριών τους, από το καλοκαίρι και μετά θα λαμβάνουν ένα voucher, αυτόματα κάθε μήνα, και θα έρθει και αναδρομικά, και σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της επιλογής τους, όσο συχνά θέλουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν παίρνοντας τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ποσό του κάθε voucher θα έχει σχέση με το πλήθος του νοικοκυριού. Το voucher αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Συνολικά 210.000 νοικοκυριά θα δικαιούνται το voucher».