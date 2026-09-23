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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στείλει μήνυμα στην Ιωάννα Γάκα την Τρίτη, λίγο πριν μεταβεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί στην πρώτη από τις θεραπείες που είχε συμφωνήσει να κάνει.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μέσω SMS με τη γιατρό, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικότερα για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει. «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;».

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Τι είχε συμφωνήσει να κάνει στο ιατρείο

Το προηγούμενο βράδυ, τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με γνωστό επιχειρηματία, συνεργάτιδά του και τον υπνοθεραπευτή, σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεωθεί, ακόμη και αν για τον σκοπό αυτό χρειαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Βασικός του στόχος ήταν να προετοιμαστεί ενόψει της επετειακής συναυλίας για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στο τραγούδι.

Οι τρεις άνθρωποι, που φέρεται να είχαν γνωριμία με την Ιωάννα Γάκα, του σύστησαν το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο χώρος ήταν ήδη γνωστός στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς είχε βρεθεί εκεί και το 2021 για υδροθεραπεία.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής συμφώνησε να υποβληθεί σε δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης, καθώς και να πραγματοποιήσει μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή. Η συνεδρία αυτή είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης, με κόστος 200 ευρώ.