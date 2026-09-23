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Με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε να τον αποχαιρετήσει ο 14χρονος ανιψιός του, Βασίλης Ζιώγας. Ο νεαρός ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», εξηγώντας πως το τραγούδι αποτέλεσε έναν από τους τρόπους με τους οποίους θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον θείο του.

Η ερμηνεία του νεαρού συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον στα social media, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το βίντεο ξεπέρασε τις 1,4 εκατομμύρια προβολές.

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Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από το μουσικό εργαστήρι όπου ο 14χρονος κάνει μαθήματα. Στο απόσπασμα, ο Βασίλης Ζιώγας τραγουδά την επιτυχία του εκλιπόντος καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.