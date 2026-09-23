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Η ίδια διευκρίνισε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν είχε καμία συμμετοχή στην απόφαση για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ούτε είχε οικονομικό όφελος από αυτήν.

Ο Νάσος Κομιανός υποστηρίζει πως δεν διέθετε την επαγγελματική ιδιότητα για να υποδείξει ιατρικές πράξεις και δεν επιχείρησε να επηρεάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η υπεράσπιση τόνισε ότι η συνεργασία του πελάτη της με ιατρούς βασιζόταν σε τυπική σύμβαση και ο υπνοθεραπευτής δεν λειτουργούσε ως μεσάζων για την παραπομπή ασθενών.

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Η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Ιωάννα Κολλινιάτη, υποστηρίζει ότι ο Νάσος Κομιανός έχει καταθέσει όλα όσα γνωρίζει στον ανακριτή, τόσο για τις επαφές που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όσο και για τις συζητήσεις που έγιναν γύρω από την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ι. Κολλινιάτη ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας της δεν είχε καμία συμμετοχή στην επιλογή ή στην απόφαση να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Παράλληλα, ανέφερε πως προσέφυγε αυτοβούλως στον ανακριτή και κατέθεσε όσα γνώριζε για την υπόθεση.

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Η δικηγόρος σημείωσε ακόμη πως ο εντολέας της, εξαιτίας της επαγγελματικής του ιδιότητας, δεν είχε τη δυνατότητα να συστήσει ή να υποδείξει ιατρική πράξη, ενώ απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι είχε οικονομικό όφελος από την πλασμαφαίρεση ή από οποιαδήποτε σχετική συμφωνία με τη γιατρό.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, η πρώτη και μοναδική συνάντηση του Νάσου Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από το περιστατικό της Τετάρτης. Η επαφή, σύμφωνα με την ίδια, κανονίστηκε μέσω γυναίκας που δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό χώρο του υπνοθεραπευτή.

Σκοπός του Ν. Κομιανού, όπως εξήγησε η δικηγόρος, ήταν να διαπιστώσει εάν μπορούσε να προσφέρει βοήθεια στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω των δικών του υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είχε προηγηθεί η συμπλήρωση κάποιου ιστορικού από τον ασθενή, επομένως ο ίδιος δεν γνώριζε το ιατρικό του υπόβαθρο.

Η συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να οδήγησε στη συζήτηση για τη γιατρό. Σύμφωνα με την δικηγόρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει διαδικασίες «καθαρισμού» ή «αποτοξίνωσης» και έτσι προέκυψε η σκέψη να επικοινωνήσουν μαζί της.

«Ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει», φέρεται να είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κα Κολλινιάτη.

Η δικηγόρος τόνισε πως δεν μπορεί να γνωρίζει εάν η πλασμαφαίρεση τέθηκε ως πρόταση κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία ή σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τη γιατρό.

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Σε κάθε περίπτωση, όπως υποστήριξε, ο Νάσος Κομιανός δεν γνώριζε ούτε ποια ακριβώς ήταν η συγκεκριμένη θεραπεία ούτε ότι υπήρχαν τα απαραίτητα μηχανήματα. Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν είχε την επαγγελματική ιδιότητα που θα του επέτρεπε να προτείνει μια ιατρική πράξη.

«Δεν επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη για να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση»

Η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή ρωτήθηκε για σχετικές πληροφορίες και μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση και ο Νάσος Κομιανός φέρεται να παρενέβη ώστε να αλλάξει γνώμη.

«100% όχι», απάντησε όταν κλήθηκε να σχολιάσει εάν ο πελάτης της επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη ή του εισηγήθηκε να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση.

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Όπως είπε, ο υπνοθεραπευτής «ούτε μπορεί να υποδείξει, ούτε μπορεί να πιέσει κάποιον να υποστεί μια ιατρική πράξη» και δεν θα αναλάμβανε μια τέτοια ευθύνη.

Η δικηγόρος απέφυγε παράλληλα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν μηνύματα και επικοινωνίες, επισημαίνοντας ότι οτιδήποτε συνέβη έχει ήδη κατατεθεί από τον εντολέα της στον ανακριτή.

Η σύμβαση συνεργασίας με τους κατηγορούμενους γιατρούς

Για τη συνεργασία του Νάσου Κομιανού με γιατρούς, η Ι. Κολλινιάτη ανέφερε ότι ο ίδιος ο εντολέας της προσκόμισε στον ανακριτή τη σχετική σύμβαση συνεργασίας.

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Όπως εξήγησε, ο Νάσος Κομιανός διατηρεί δικό του επαγγελματικό χώρο στην Κηφισιά. Όταν κάποιος γιατρός έκρινε ότι ένας ασθενής θα μπορούσε να ωφεληθεί από συνεδρίες υπνοθεραπείας και υπήρχε η συναίνεση του ίδιου του ασθενούς, ο υπνοθεραπευτής μπορούσε να μεταβεί στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ 6.

Η ίδια αρνήθηκε ότι ο Ν. Κομιανός λειτουργούσε ως πρόσωπο που παρέπεμπε πελάτες στους γιατρούς, ενώ υποστήριξε ότι, βάσει της σύμβασης, δεν είχε απευθείας σχέση με τους ασθενείς που επισκέπτονταν το ιατρείο.

Όσον αφορά την οικονομική πλευρά της συνεργασίας, η κ. Κολλινιάτη ανέφερε πως στη σύμβαση προβλέπεται ποσό 40 ευρώ ανά συνεδρία, το οποίο καταβαλλόταν από τους γιατρούς στον Νάσο Κομιανό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση χρονολογείται από το 2025 και δεν γνωρίζει εάν ακολούθησε κάποια νεότερη συμφωνία.

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Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο πελάτης της είχε οικονομικό κίνητρο που συνδεόταν με την πλασμαφαίρεση. «Ο άνθρωπος αυτός δεν έπαιρνε καμία προμήθεια από τη γιατρό, δεν είχε λόγο κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με την ίδια, ο Νάσος Κομιανός έχει τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είχε ανάγκη να του παραπέμψει κάποιος πελατεία, καθώς δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον χώρο της υπνοθεραπείας.

Η «επίμαχη» φωτογραφία

Η δικηγόρος αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που φέρεται να έστειλε η γιατρός στον Νάσο Κομιανό, ξεκαθαρίζοντας ότι ο εντολέας της δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Όπως ανέφερε, ο Κομιανός είχε ρωτήσει εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ραντεβού στην Κηφισιά. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με την ίδια, συνάντηση σε εστιατόριο στο Ψυχικό, όπου ο υπνοθεραπευτής περίμενε τον τραγουδιστή για περίπου 40 λεπτά.

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Η γιατρός, όπως περιέγραψε η κ. Κολλινιάτη, έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει και θα βρισκόταν εγκαίρως στο ραντεβού.

Η εικόνα, σύμφωνα με τη δικηγόρο, έφερε σε δύσκολη θέση τον πελάτη της, καθώς ο ίδιος δεν συμφωνούσε με το γεγονός ότι είχε φωτογραφηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε ό,τι αφορά τυχόν επικοινωνίες και μηνύματα που ακολούθησαν, η κ. Κολλινιάτη επανέλαβε πως δεν θα επιβεβαιώσει συγκεκριμένες συνομιλίες, παραπέμποντας στην κατάθεση του εντολέα της στον ανακριτή, όπου, όπως υποστήριξε, έχουν κατατεθεί όλα τα σχετικά στοιχεία.

Η δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι ο Νάσος Κομιανός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στον ανακριτή, όταν αντιλήφθηκε, όπως είπε, ότι ήταν ο «μοναδικός αποδέκτης» των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Όπως περιέγραψε, είχε προηγηθεί επικοινωνία του με άλλους δικηγόρους και στη συνέχεια, όταν απευθύνθηκε στην ίδια και στον κ. Γλύκα, οι δύο δικηγόροι τον συνόδευσαν στον ανακριτή, όπου και κατέθεσε.

Η κ. Κολλινιάτη σημείωσε ότι η υπεράσπιση δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία και ανέφερε πως, μέχρι αυτή τη στιγμή και από όσα έχει ακούσει δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, ο εντολέας της έχει ενημερώσει τον ανακριτή για όλες τις επικοινωνίες που είχε, είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά είτε με άλλον τρόπο.

Τέλος, η δικηγόρος ανέφερε ότι ο Νάσος Κομιανός πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να τον βοηθήσει.