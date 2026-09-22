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Η ίδια δήλωσε πως δεν θα επέτρεπε στον αδελφό της να επισκεφθεί τους συγκεκριμένους γιατρούς αν γνώριζε τις συνθήκες που έχουν έρθει στο φως.

Η αδελφή του εκλιπόντος εξέφρασε την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη και ευχήθηκε ο αδελφός της να μην υπέφερε κατά τις τελευταίες στιγμές του.

Οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους και αναμένουν επίσης την απόδοση δικαιοσύνης για το περιστατικό.

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Μουδιασμένη παραμένει η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει μετά την απώλεια του αδελφού της. «Πραγματικά, δεν ξέρω τι να νιώσω», είπε αρχικά, ενώ σχετικά με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, ανέφερε: «Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, δεν ξέρω τίποτα».

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«Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί»

Η Μαρία Μαζωνάκη υποστήριξε πως, εάν γνώριζε όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από την υπόθεση, δεν θα επέτρεπε στον αδελφό της να απευθυνθεί στους συγκεκριμένους γιατρούς στο Κολωνάκι.

«Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την οργή της για όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες και τόνισε πως βασική της επιθυμία είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον αδελφό της. «θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Αυτό. Τίποτα άλλο».

«Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί», λέει για τους γονείς της

Αναφερόμενη στους γονείς της, η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε πως δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους.

«Χάλια είναι. Πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%», είπε, σημειώνοντας πως αυτό που επιθυμούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Θα ήθελα να μην κατάλαβε τίποτα»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε και για τις δύσκολες νύχτες που περνά μετά τον θάνατό του, εκφράζοντας την ευχή ο αδελφός της να μην υπέφερε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

«Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Να έφυγε, να πήγε στα χέρια του Θεού, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.