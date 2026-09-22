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Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προετοιμάζει μηνυτήριες αναφορές κατά κέντρων αισθητικής για πρακτικές που υπερβαίνουν τα όρια της νόμιμης ιατρικής άσκησης.

Διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν συχνά αμφίβολες αισθητικές παρεμβάσεις σε χαμηλές τιμές, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ανυποψίαστων πελατών.

Περιστατικά εσφαλμένων ενέσιμων θεραπειών απαιτούν συχνά διορθωτικές επεμβάσεις από εξειδικευμένους γιατρούς για την αποφυγή μόνιμων βλαβών ή σοβαρών επιπλοκών.

Πολλές παράνομες πρακτικές παραμένουν αδήλωτες, καθώς οι πολίτες συχνά αποφεύγουν να προχωρήσουν σε επίσημες καταγγελίες για λόγους φόβου ή προσωπικής εχεμύθειας.

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Νέες καταγγελίες και έλεγχοι σε υπηρεσίες αισθητικής και πρακτικές που παρουσιάζονται ως «καινοτόμες» ή «ολιστικές» φέρνουν στο προσκήνιο τα όρια της ιατρικής άσκησης και τα κενά στην εποπτεία τους. Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποτέλεσε την αφορμή για να επανέλθουν στο επίκεντρο παλαιότερες καταγγελίες, αλλά και να αναδειχθούν νέες περιπτώσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για αισθητικούς που φέρονται να πραγματοποιούν ενέσεις botox και υαλουρονικού σε χώρους αισθητικής, ακόμη και σε σπίτια, καθώς και για γιατρούς που φέρονται να παρέχουν υπηρεσίες πέρα από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

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Στα Χανιά, ο Ιατρικός Σύλλογος προετοιμάζει τρεις μηνυτήριες αναφορές σε βάρος κέντρων αισθητικής και αισθητικών, ενώ παράλληλα διερευνά καταγγελίες που αφορούν γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και πράξεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Ενέσιμες θεραπείες σε χώρους ομορφιάς

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη, καταγγέλλει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αισθητικοί και κέντρα ομορφιάς προχωρούν σε ενέσιμες πράξεις, όπως η χορήγηση botox και υαλουρονικού οξέος, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη ιατρική κατάρτιση και ιδιότητα.

Όπως αναφέρει, τέτοιες υπηρεσίες προωθούνται ακόμη και μέσω των social media, με διαφημίσεις που κάνουν λόγο για «εγγυημένο αποτέλεσμα», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προσελκύουν πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που καταγγέλθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με την οποία αισθητικός φέρεται να έκανε έγχυση υαλουρονικού σε γυναίκα για την πραγματοποίηση «αναίμακτης ρινοπλαστικής». Η έγχυση, όπως καταγγέλθηκε, έγινε σε λανθασμένο σημείο, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην αιμάτωση της μύτης. Ο κίνδυνος νέκρωσης αποφεύχθηκε επειδή η γυναίκα αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια από πλαστικό χειρουργό.

Γιατροί επισημαίνουν ότι κατά διαστήματα αντιμετωπίζουν περιστατικά που χρειάζονται διορθωτική θεραπεία μετά από αισθητικές πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από άτομα χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι αρκετές τέτοιες περιπτώσεις δεν καταγράφονται ποτέ επισήμως. Ορισμένοι πολίτες, είτε επειδή φοβούνται είτε επειδή δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν ότι υποβλήθηκαν σε αισθητική παρέμβαση, επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε καταγγελία, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες πρακτικές να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός επίσημων στοιχείων.

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Υδροθεραπείες εντέρου και botox

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, θα ζητηθεί να ελεγχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων. Σε μία ή δύο περιπτώσεις εξετάζεται ακόμη και η ανάκληση άδειας λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η πρακτική μιας «βοηθού πλαστικού χειρουργού» από την Αθήνα, η οποία φέρεται να ταξίδευε τα Σαββατοκύριακα στα Χανιά και να πραγματοποιούσε επεμβάσεις υαλουρονικού σε χαμηλότερες τιμές. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία της ούτε έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη δικαστική κρίση.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στις ενέσιμες αισθητικές πράξεις. Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ANT1 γίνεται λόγος ακόμη και για συνταξιούχο οδοντίατρο που φέρεται να πραγματοποιούσε υδροθεραπεία παχέος εντέρου, δηλαδή μια πρακτική που δεν συνδέεται με το αντικείμενο της οδοντιατρικής ειδικότητας, αλλά και για κτηνίατρο που έκανε botox.

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Ενέσιμες πράξεις σε χώρους αισθητικής

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες διαφημίζονται μέσα από κοινωνικά δίκτυα, με φωτογραφίες «πριν και μετά», προσφορές και υποσχέσεις άμεσου αποτελέσματος.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αισθητική εικόνα. Η έγχυση υαλουρονικού ή άλλων ουσιών σε λάθος ανατομικό σημείο μπορεί να προκαλέσει αγγειακές επιπλοκές, ισχαιμία, βλάβες στους ιστούς ή σοβαρές λοιμώξεις. Αντίστοιχα, η χρήση botox χωρίς σωστή γνώση της ανατομίας και των αντενδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές που απαιτούν ιατρική αντιμετώπιση.

Παράλληλα, η παρουσία ενέσιμων σκευασμάτων σε χώρους που δεν λειτουργούν ως νόμιμα ιατρεία εγείρει ερωτήματα για την προέλευση, τη συντήρηση και την αυθεντικότητα των προϊόντων.

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Παράνομο ιατρείο μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Σε άλλη υπόθεση που έφτασε στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, οι ελεγκτές εντόπισαν χώρο στη Θεσσαλονίκη όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν αισθητικές και δερματολογικές πράξεις.

Πρόκειται για κατοικία, από την οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προσφέρονταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες σε πελάτες που είχαν ενημερωθεί και προσεγγιστεί μέσω των social media.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν συσκευασίες botox και Dysport, καθώς και πλαστές συσκευασίες του δεύτερου σκευάσματος. Εντοπίστηκαν επίσης φιαλίδια άγνωστης προέλευσης, προϊόντα υαλουρονικού οξέος και ενέσιμο σκεύασμα αυξητικής ορμόνης, για το οποίο υπήρχαν ενδείξεις παράνομης διακίνησης.

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Στην έκθεση των ελεγκτών καταγράφηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε πιθανή αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, παράνομη διακίνηση φαρμάκων και πλαστών σκευασμάτων, καθώς και χρήση φαρμακευτικών προϊόντων για μη εγκεκριμένες ενδείξεις.

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Τα στοιχεία της έρευνας διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες διοικητικές και εισαγγελικές αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θεραπείες» για εθισμούς, υπογονιμότητα και Αλτσχάιμερ

Ξεχωριστές υποθέσεις αφορούν εταιρείες και κέντρα που διαφημίζουν υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, από εθισμούς και διατροφικές διαταραχές έως υπογονιμότητα, νόσο Αλτσχάιμερ και διαβήτη.

Σε μία από τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, η εταιρεία διαφήμιζε ενδοφλέβιες θεραπείες, χωρίς ο μοναδικός εταίρος να διαθέτει πτυχίο ψυχολόγου και χωρίς να υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος ψυχολόγος.

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Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και στο υπουργείο Υγείας, ενώ προτάθηκε να ρυθμιστεί το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας.

Σε δύο κέντρα εναλλακτικής θεραπευτικής, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε επίσης δραστηριότητα προσώπου χωρίς πτυχίο Ιατρικής, με ατεκμηρίωτους θεραπευτικούς ισχυρισμούς, χρήση συσκευών βιοσυντονισμού και προώθηση σκευάσματος κολλοειδούς αργύρου.

Κρυοσυντηρημένοι ιστοί σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού σχολείου

Οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανέδειξαν ακόμη μια υπόθεση που ξεφεύγει από τα όρια της αισθητικής.

Η Αρχή εξέτασε οκτώ ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούσαν νόμιμα.

Σε δύο περιπτώσεις, έπειτα από εισήγηση των ελεγκτών, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε την παύση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τον διετή περιορισμό του δικαιώματος υποβολής αίτησης για νέα άδεια λειτουργίας.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και η μεταφορά δεξαμενών με κρυοσυντηρημένους ιστούς σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού σχολείου. Για την υπόθεση ενημερώθηκε το υπουργείο Παιδείας, επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

Στο επίκεντρο και παλαιότερη καταγγελία για τη γιατρό

Παράλληλα, έχει επανέλθει στο προσκήνιο μια παλαιότερη καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος της γιατρού, η οποία σήμερα είναι προφυλακισμένη στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η καταγγελία είχε κατατεθεί το 2014 στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και αφορούσε γνωμάτευση για ανήλικη. Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η γιατρός φέρεται να είχε εξετάσει το παιδί χωρίς να διαθέτει την αντίστοιχη ειδικότητα και στη συνέχεια να είχε εκδώσει ιατρική γνωμάτευση, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε δικαστική διαμάχη των γονέων.

Το ζήτημα εξετάστηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, χωρίς τελικά να επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν συστάσεις προς τη γιατρό να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να αποφεύγει την εξέταση παιδιών, καθώς δεν είχε ειδικότητα στην παιδοψυχιατρική.

Παράλληλα, είχε καταγραφεί και δεύτερη, προφορική καταγγελία, η οποία αφορούσε χειρισμούς που φέρεται να έγιναν μετά την εξέταση παιδιού που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πόσο αποτελεσματικοί είναι οι έλεγχοι;

Παρότι οι υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως αφορούν διαφορετικές πρακτικές, κοινό στοιχείο φαίνεται να είναι τα ερωτήματα γύρω από το ποιος παρέχει κάθε υπηρεσία, με ποια επαγγελματική ιδιότητα και υπό ποιο καθεστώς ελέγχου.

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά και τυχόν ευθύνες. Την ίδια ώρα, όμως, οι νέες καταγγελίες επαναφέρουν το ζήτημα της εποπτείας σε έναν χώρο όπου συνυπάρχουν ιατρικές πράξεις, υπηρεσίες αισθητικής και πρακτικές που προβάλλονται ως «εναλλακτικές» ή «ολιστικές».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσες αντίστοιχες πρακτικές παραμένουν εκτός ελέγχου έως ότου προκύψει ένα σοβαρό περιστατικό ή κάποιος αποφασίσει να καταγγείλει όσα συνέβησαν. Διαφημίσεις στα social media, υποσχέσεις για γρήγορα και «ανώδυνα» αποτελέσματα και δελεαστικές τιμές δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο τα όρια μεταξύ ιατρικής πράξης και υπηρεσίας αισθητικής δεν είναι πάντα εύκολο να διακριθούν.