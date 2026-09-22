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Στο νοσοκομείο εσπευσμένα μεταφέρεται γυναίκα η οποία έπαθε ανακοπή στο άκουσμα κεραυνού που έπεσε στην Ηλιούπολη.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, με περαστικούς να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβουν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν καθοδόν, όταν έπεσε κεραυνός.

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Ειδικοί διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Πληροφορίες από ilioupolinews.gr