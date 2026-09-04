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Τροχαίο ατύχημα με κλεμμένο όχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην Ηλιούπολη, στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως, ενώ ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ταξί κινούνταν στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν το ΙΧ που έβγαινε από την οδό Αχιλλέως παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε μαζί του.

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Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το ταξί κατέληξε στα κάγκελα και μέσα στην αυλή πολυκατοικίας. Αμέσως μετά ο οδηγός του ΙΧ βγήκε από το όχημα και έφυγε τρέχοντας από το σημείο, χωρίς να περιμένει τις Αρχές. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι συγκεντρώνουν στοιχεία για το περιστατικό και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που ενδέχεται να βοηθήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.