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Ο εκλιπών καλλιτέχνης είχε εκφράσει την επιθυμία να βαφτίσει το παιδί, γνωρίζοντας τη μητέρα του στα γυρίσματα του μουσικού σόου The Voice.

Η Μαρίνα Μαμουσάι δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεσμευόμενη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του τραγουδιστή για την κόρη της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία πενήντα τεσσάρων ετών, προκαλώντας θλίψη στους οικείους του και στους συνεργάτες του.

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Ένα λουλούδι στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε το μικρό κοριτσάκι που ο τραγουδιστής είχε ζητήσει να βαφτίσει, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media η μητέρα της.

Πρόκειται για τη Λεάνδρα, κόρη της πρώην παίκτριας του «The Voice» Μαρίνας Μαμουσάι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει νονός της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του μουσικού σόου, όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

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Η Μαρίνα Μαμουσάι συνόδευσε το βίντεο από τον τάφο του τραγουδιστή με ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως θα φροντίσει η κόρη της να μάθει πόσο πολύ την αγάπησε.

«Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ. Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα “θα μας λείψεις” από εμάς», έγραψε.

Η πρώην διαγωνιζόμενη του «The Voice» είχε αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, δημοσιεύοντας στο TikTok ένα βίντεο με κοινές τους στιγμές από το σόου.

Η Μαρίνα Μαμουσάι είχε αναφερθεί στη σχέση που ανέπτυξαν από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν βρέθηκε στα γυρίσματα του «The Voice», μιλώντας για τον τραγουδιστή με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορα μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δεν σου άξιζε. Πόσο πόνο και πόση στενοχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα. Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για εσένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε».

#osozwmazw #mazo #mazonakis @marinamemousai Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️ #giorgosmazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅ ♬ The Last Heat – Toby Kessler