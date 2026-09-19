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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη και την εμπλοκή της γιατρού Ιωάννα Γάκα και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού.

Το «πρόσωπο – κλειδί» των ερευνών

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται πλέον μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και έκλεισε το ραντεβού του με τον τραγουδιστή. Φέρεται να είχε επικοινωνήσει δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν ο τραγουδιστής εκείνος που επικοινώνησε απευθείας μαζί του. Αντίθετα, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ανέλαβε την επικοινωνία και να επέμενε ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Με βάση τα νέα δεδομένα, δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταθέσει.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εξηγήσει πώς και γιατί κανόνισε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 21.09.2026.

Παράλληλα, σε διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζει την οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, με τις έρευνες να επεκτείνονται στην περιουσιακή τους κατάσταση.