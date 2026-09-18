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Η κατηγορούμενη ομολόγησε τις κλοπές στο γραφείο, ενώ ο παθών υποστήριξε ότι η ίδια ευθύνεται για απώλειες 21.000 ευρώ από την οικία του τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε την 53χρονη ένοχη για τις κλοπές στο γραφείο και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο.

Η υπεράσπιση απέδωσε την οικονομική άνεση της κατηγορουμένης σε βοήθεια από τον αδελφό της, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του εργοδότη σχετικά με τις προηγούμενες απώλειες χρημάτων από το σπίτι του.

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Κάμερα τσάκωσε τρεις φορές 53χρονη καθαρίστρια να κλέβει από το γραφείο 45χρονου στον Βόλο συνολικό ποσό 200 ευρώ με τον παθόντα να δηλώνει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει απωλέσει συνολικό ποσό 21.000 ευρώ από το σπίτι του.

«Ολα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσα να εντοπίσω την αιτία που έλειπαν λεφτά και μάλωνα συνεχώς με τη σύζυγό του για τα έξοδα δίχως να υποψιάζομαι το παραμικρό. Η 53χρονη ήταν πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης για την οικογένειά μου. Ηταν παρούσα στον γάμο μου. Πρόσεχε την πεθερά μου και παλαιότερα τη μητέρα της», λέει ο 45χρονος.

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Η 53χρονη δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κρίθηκε ένοχη με το δικαστήριο να την καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τις κλοπές στο γραφείο που συνέβησαν στις 5 Σεπτεμβρίου οπότε και συνελήφθη και λίγες μέρες νωρίτερα, καθώς για τις υπόλοιπες στο σπίτι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ και ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να κατονομάσει άλλα πρόσωπα, κοινούς γνωστούς του με την 53χρονη, από τα οποία είχε μάθει, όπως υποστηρίζει, ότι είχαν και εκείνα προβλήματα με απουσίες χρημάτων από τα σπίτια τους που καθάριζε εκείνη.

Ο ίδιος λέει: “Το έκανε με επαγγελματισμό και με σύστημα. Αλλες φορές η κάμερα την καταγράφει να μετράει τα χρήματα. Εμπαινε στο γραφείο και ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε”, δήλωσε ο παθών στο δικαστήριο.

Η 53χρονη παραδέχτηκε τις κλοπές στο γραφείο. Όταν κλήθηκε η αστυνομία παρέδωσε τα χρήματα που είχε πάρει νωρίτερα και ομολόγησε ότι έχει κλέψει άλλες δύο φορές. Αρνήθηκε όμως ότι ευθυνόταν για τις κλοπές στο σπίτι του επαγγελματία, ενώ ερωτηθείσα επανειλημμένως για ποιον λόγο αφαίρεσε τα χρήματα δεν είχε απάντηση, επαναλαμβάνοντας ότι λυπάται πολύ και ζητώντας συγγνώμη. «Δεν ξέρω γιατί. Καλύτερα να σκοτωθώ», έλεγε.

Σε ερωτήσεις της έδρας σημείωσε ότι στη μία περίπτωση ενώ καθάριζε, έφυγε από τη θέση του ένα συρτάρι και τα χρήματα έπεσαν στο πάτωμα. Όμως, δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί άνοιξε το συρτάρι, ούτε αν άνοιγε τα συρτάρια και στο σπίτι του παθόντα, όπου υποστήριξε ότι είχε απασχοληθεί συνολικά μόνο 16 μήνες.

Η αγορά ενός σπιτιού έβαλε στον παθόντα ψύλλους στα αφτιά

Ο 45χρονος άρχισε να υποψιάζεται τι συμβαίνει όταν η καθαρίστρια του ζήτησε να την βοηθήσει με τα διαδικαστικά για την αγορά ενός σπιτιού για τον γιο της. «Επρόκειτο για ένα σπίτι η αξία του οποίου είναι 150.000 ευρώ. Αυτό το ποσό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την οικονομική της κατάσταση. Επιπλέον είχε αγοράσει στον γιο της ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο αξίας 100.000 ευρώ.

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Τότε κατάλαβα τι μου συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, έβαλα κάμερα στο γραφείο και άρχισα να την παρακολουθώ. Πέρυσι το καλοκαίρι χάλασαν με τη σύζυγο, μετά από την απώλεια ακόμη ενός ποσού, αυτή τη φορά, 6.000 ευρώ. Δεν είχε όμως κανένας όμως άλλος πρόσβαση στο σπίτι πέρα από εμάς, τα ανήλικα τέκνα μας και την 53χρονη», είπε.

Ο αδελφός της έχει εισόδημα 390.000 ευρώ, είπε η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση επισήμανε ότι η αγορά του σπιτιού έγινε με τη βοήθεια του αδελφού της κατηγορουμένης, ο οποίος έχει εισόδημα 390.000 ευρώ. Επιπλέον, σημείωσε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο ακριβό και υπερπολυτελές, αλλά παλαιού τύπου μοντέλου και μεταχειρισμένο, αξίας 10.000 ευρώ, ενώ διατύπωσε τον προβληματισμό αν όταν έγινε η καταγγελία της κλοπής, ήταν διαταραγμένες οι σχέσεις του παθόντα με τη σύζυγό του. Σημείωσε ότι η 53χρονη και ο σύζυγός της έχουν εισόδημα 10.000 ευρώ, ενώ η ίδια δεν έχει απασχολήσει ποτέ στον παρελθόν τις αρχές, ενώ ο αδελφός της επισήμανε ότι την ενίσχυσε ο ίδιος οικονομικά με ποσό 70.000 ευρώ για την περιπέτεια με την υγεία που έχει ο σύζυγός της.

Είχε καταθέσει ότι χρειαζόταν χρήματα για τον σύζυγο

Από την πλευρά της, ηπολιτική αγωγή επισήμανε ότι όταν οδηγήθηκε στην αστυνομία η κατηγορούμενη μετά τη σύλληψη, κατέθεσε ότι χρειαζόταν χρήματα για τον σύζυγό της που είναι άρρωστος. «Τώρα δεν λέει τίποτα για τον σύζυγό της», σημείωνε ζητώντας να καταδικαστεί για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

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Πηγή: taxydromos