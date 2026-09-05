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Ο Ζότα Σίλβα άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους.

Ο Κόμπα ισοφάρισε για τον Βόλο στο εβδομηκοστό έκτο λεπτό έπειτα από αμυντικό λάθος των Πειραιωτών.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τους αναγκαστικούς τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών Πιρόλα, Ελ Κααμπί και Ρόκα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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Ο Ολυμπιακός αν και προηγήθηκε από το πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι του Ζότα Σίλβα, είδε τον Κόμπα να ισοφαρίζει στο 76′ για τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο τα αμυντικά λάθη και οι τραυματισμοί ποδοσφαιριστών – αναγκαστικές αλλαγές οι Πιρόλα, Ελ Κααμπί και Ρόκα – έπαιξαν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

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Το παιχνίδι:

Η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός απείλησε ήρθε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε φάουλ από την αριστερή πλευρά, ο Κάργας απομάκρυνε, όμως η μπάλα κατέληξε στον Σάλιακα, ο οποίος επιχείρησε να σουτάρει στην κίνηση, χωρίς να βρει στόχο.

Στο 17′ σημειώθηκε η πρώτη σημαντική ευκαιρία των «ερυθρόλευκων». Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ζότα κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και πήρε την κεφαλιά, με τον Σιαμπάνη να αντιδρά σωστά και να παραχωρεί νέο κόρνερ.

Λίγο μετά, ο Μπρούνο έκανε την αλλαγή της μπάλας από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά, όπου ο Τσικίνιο επιχείρησε τη σέντρα. Ο Ρόκα προσπάθησε να βάλει το πόδι του από κοντινή απόσταση, όμως η μπάλα έφυγε εκτός εστίας.

Στο 26′ ο Γκαρθία έβγαλε μακρινή μπαλιά προς τον Ζότα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Ο νεαρός επιθετικός προσπάθησε να βρει τον Ρόκα με γύρισμα, αλλά ο Σιαμπάνης είχε προλάβει να βγει από την εστία και μπλόκαρε.

Ο Ρόκα είχε ακόμη μία προσπάθεια στο 34′, όταν μετά από κόρνερ του Τσικίνιο από δεξιά επιχείρησε σουτ στην κίνηση με το αριστερό. Η μπάλα, ωστόσο, κατέληξε αρκετά μακριά από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ματίας Γκονζάλες δοκίμασε να αιφνιδιάσει τον Ορτέγκα με απευθείας εκτέλεση φάουλ από μεγάλη απόσταση, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Στο 37′ ο Ελ Κααμπί κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και επιχείρησε σουτ με το αριστερό, όμως ο Ες-Σαουμπί παρενέβη την τελευταία στιγμή με προβολή και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Σοκαριστικός τραυματισμός για Ελ Κααμπί

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός τσίμπησε την μπάλα, με τον Σιαμπάνη να βγαίνει και να πέφτει στα πόδια του. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έμεινε στο έδαφος, εμφανώς σφαδάζοντας από τον πόνο, με τους ποδοσφαιριστές του Βόλου να καλούν άμεσα το ιατρικό επιτελείο. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων ξέσπασε μάλιστα σε κλάματα από την ένταση της στιγμής.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κλοιό γύρω από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφιερώνοντας αμέσως το γκολ στον τραυματία συμπαίκτη του.

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Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίστηκαν για τους Πειραιώτες, καθώς στο 60′ ο Ζοέλ Ρόκα χτύπησε στον ώμο έπειτα από πτώση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο νεαρός εξτρέμ κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια έχοντας δεμένο τον αριστερό του ώμο.

Ο Βόλος κατάφερε τελικά να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 76′, εκμεταλλευόμενος ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος γύρισε δυνατά την μπάλα προς την εστία, ο Ορτέγκα παρενέβη για να αποτρέψει το αυτογκόλ, όμως η φάση δεν τελείωσε εκεί. Ο Χαραλάμπογλου έκανε το γύρισμα και ο Κόμπα ολοκλήρωσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει και στο 82′ ο Έσε απείλησε με κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Στη συνέχεια ο Γκονσάλες δοκίμασε το πόδι του, αλλά το σουτ του κατέληξε άουτ. Στο 84′ ήταν η σειρά του Τσικίνιο να απειλήσει, με δεξί σουτ από τη γωνία της περιοχής, όμως και η δική του προσπάθεια δεν είχε ευτυχή κατάληξη.

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Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να κάνει την πρώτη του γκέλα στο φετινό πρωτάθλημα, χάνοντας παράλληλα με τραυματισμούς τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές.

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας (72′ Λυκουρίνος), Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ (72′ Χαραλάμπογλου), Μπαρέ (66′ λ.τρ. Γρόσδης), Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα (46′ Φουρτάδο), Ουρτάδο (17′ λ.τρ. Ρεγκίς)



Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα (45’+3′ Κάρμο), Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (77′ Φρόιλερ), Ρόκα (61′ λ.τρ. Μαρτίνς), Τσικίνιο, Ζότα (77′ Σα), Ελ Κααμπί (45’+3′ λ.τρ. Γκονσάλες)

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