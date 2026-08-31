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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδειακού με 2-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, συνεχίζοντας τη θετική του πορεία.
- Ο Κωστή σημείωσε αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας νωρίς το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.
- Παρά την πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα χάρη στις επεμβάσεις του τερματοφύλακα Πένια.
- Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Συμελίδη στο εβδομηκοστό πέμπτο λεπτό.
- Ο Ντέσερς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με κεφαλιά στο 77ο λεπτό, σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας εκτός έδρας του Λεβαδειακού (0-2) με το αυτογκόλ του Κωστή και το τέρμα του Ντέσερς στο 77′, λίγες μέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χράντεκ Κράλοβε που του εξασφάλισε το ευρωπαϊκό του εισιτήριο.
Το παιχνίδι:
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, καθώς οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα. Η ομάδα του Νίστρουπ μπήκε με επιθετική διάθεση και μόλις στο 2′ απείλησε με τον Τεττέη, ο οποίος σούταρε μετά από σέντρα του Λιβάι. Ένα λεπτό αργότερα, από την εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, ο Κωστή πήρε την κεφαλιά και άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.
Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τα ηνία έχοντας την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 64%, ενώ μετά το 20ό λεπτό άρχισε να γίνεται ακόμη πιο απειλητικός. Οι «πράσινοι» κυκλοφορούσαν καλύτερα την μπάλα, δημιουργούσαν συνεργασίες και έβγαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα επικίνδυνες τελικές προσπάθειες.
Στο 25′ ο Αντίνο βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το σουτ του κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, η προσπάθεια του Καλάμπρια πέρασε οριακά εκτός εστίας, ενώ στο 30′ ο Ανάκερ σταμάτησε το σουτ του Λιβάι. Ο ίδιος παίκτης ήταν πρωταγωνιστής και στο 31′, όταν μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα σημάδεψε το δοκάρι.
Παρά την εικόνα του αγώνα, ο Λεβαδειακός λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα. Στο 41′ ο Οζέγκοβιτς βρέθηκε ολομόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής και πήρε την κεφαλιά, όμως ο Πένια πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε το 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, πίεσε πιο ψηλά και με μεγαλύτερη ένταση, ενώ δεν δίστασε να παίξει επιθετικά. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχασε τον έλεγχο στον χώρο του κέντρου, δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και υποχώρησε αρκετά, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν μέτρα στο γήπεδο.
Στο 57′ ο Λεβαδειακός πλησίασε ξανά στην ισοφάριση, όμως ο Πένια δήλωσε και πάλι «παρών», αποκρούοντας το σουτ του Πάντεα. Η πίεση των γηπεδούχων αυξανόταν όσο κυλούσε ο χρόνος, όμως η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 75′. Ο Συμελίδης αποβλήθηκε και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη. Μετά από φάουλ του Ταμπόρδα, ο Ντέσερς πήδηξε ψηλότερα από όλους και με εξαιρετική κεφαλιά έγραψε το 2-0, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην αγωνία (77′).
Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, το ντεμπούτο του Λούζα, αλλά και δύο ακόμη καλές στιγμές του Ντέσερς, ήταν τα αξιοσημείωτα. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε έτσι νικηφόρα την πρεμιέρα του στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας ήδη πάρει φόρα από την επιτυχημένη ευρωπαϊκή του πορεία και τις προκρίσεις στο Conference League.
Λεβαδειακός: Άνακερ, Βήχος, Λιάγκας, Παντέα, Τσιβελεκίδης (80′ Μπάλντε), Κορνέζος, Σουτ (56′ Συμελίδης), Κωστή, Οζέγκοβιτς (56′ Κόμπναν), Ούρσι (80′ Νίκας), Εμμανουηλίδης (46′ Μπάουσα)
Παναθηναϊκός: Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά (46′ Κοντούρης), Κάνγκουα, Αντίνο (60′ Πελίστρι), Ταμπόρδα (82′ Λούζα), Λιβάι Γκαρσία (82′ Ραστόντερ), Τετέι (68′ Ντέσερς)