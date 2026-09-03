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Την απονομή πραγματοποίησε η συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν, ενώ ο Μπραντ Πιτ απέστειλε χιουμοριστικό μήνυμα για τον φίλο του.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στην οικογένειά του και στη σημασία του κινηματογράφου ως μέσου σύνδεσης των ανθρώπων.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι στο άμεσο μέλλον σκοπεύει να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική παρά στη σκηνοθεσία ταινιών.

Την επιμέλεια της εμφάνισης του ζεύγους Κλούνεϊ ανέλαβε ο Έλληνας κομμωτής και μακιγιέρ Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις μαζί τους.

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Στη Βενετία βρίσκονται εδώ και λίγα 24ωρα ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, με αφορμή τη βράβευσή του στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ιταλικής Πόλης. Το απόγευμα της Τετάρτης, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης κράτησε στα χέρια του τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο πολύ αγαπώ τη σύζυγό μου, πόσο περήφανος είμαι για εκείνη και για τα δύο παιδιά μου, τουλάχιστον για το ένα από τα δύο» είπε στον ευχαριστήριο λόγο του με συναίσθημα ο Τζορτζ Κλούνεϊ χωρίς να χάνει το χιούμορ του. «Τα παιδιά μου είναι μόνοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ήμουν καλός στον ρόλο του Μπάτμαν» πρόθεσε.

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«Είμαι ηθοποιός εδώ και 45 χρόνια» συμπλήρωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Οι ταινίες δεν σταματούν τους πολέμους, αλλά κάνουν κάτι αξιοσημείωτο. Μας θυμίζουν ότι ένας άγνωστος, δεν είναι απλά ένας άγνωστος, αλλά μπορεί να είναι ο ήρωας στην ιστορία κάποιου άλλου. «Αν ακόμα καθόμαστε μαζί στο σκοτάδι, και ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ, νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει».

Το μήνυμα του Μπραντ Πιτ στον Τζορτζ Κλούνεϊ

Τον Χρυσό Λέοντα στον Τζορτζ Κλούνεϊ απένειμε η Λόρα Ντερν, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Jay Kelly, ενώ ο 65χρονος ηθοποιός δέχτηκε και ένα μήνυμα από τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος χαριτολογώντας χαρακτήρισε τον φίλο του, ηθοποιό και σκηνοθέτη, «κακό χορευτή». «Μπορεί να κάνει, να επιτελέσει, να καταφέρει, να ανταγωνιστεί σχεδόν σε οτιδήποτε και το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε από εμάς, αλλά, σας παρακαλώ, κρατήστε τον μακριά από την πίστα».

Στη συνέντευξη Τύπου που είχε προηγηθεί, ο Κλούνεϊ ανέφερε ότι στο άμεσο μέλλον θα επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική παρά στη σκηνοθεσία. Εκεί αναφέρθηκε και στην Αμάλ, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά τους για να γιορτάσουν την απονομή του τιμητικού του βραβείου.

«Θα πάμε να βρούμε ένα ωραίο μέρος για να δειπνήσουμε, η σύζυγός μου κι εγώ», είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας Boys in the Boat, προσθέτοντας χαριτολογώντας: «Θα φοράει ένα πολύ ωραίο φόρεμα, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πού θα πάμε».

Δεν είναι λίγες πάντως οι φορές που ο Κλούνεϊ έχει μιλήσει με θετικά λόγια για τη 48χρονη σύζυγό του, αφού με κάθε ευκαιρία εξυμνεί την ευφυΐα, το κύρος, το χιούμορ και το τεράστιο ανθρωπιστικό της έργο, τονίζοντας συχνά πως αισθάνεται τυχερός και ότι η Αμάλ είναι εκείνη που κρατάει τις ισορροπίες στην οικογένεια.

Τις φωτογραφίες του ζεύγους Κλούνεϊ, μοιράστηκε ο διάσημος, πλέον, Έλληνας κομμωτής και μακιγιέρ, Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος όχι μόνο επιμελείται σχεδόν πάντα την εικόνα του ζευγαριού αλλά ανήκει πλέον στον κλειστό κύκλο των φίλων τους.

O Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ είναι επίσημα μαζί από το 2013, ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα. Τον Ιούνιο του 2017 ήρθαν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, η Έλλα και ο Αλεξάντερ, ο οποίος, του έχει μοιάσει ιδιαίτερα στον χαρακτήρα αφού είναι πιο ζωηρός και αγαπάει πολύ τις φάρσες. Επίσης, όπως έχει παραδεχτεί, επειδή περνάνε πολύ χρόνο στο σπίτι τους στη λίμνη Κόμο, τα δίδυμα μιλάνε Ιταλικά, με αποτέλεσμα να συννενούνται μεταξύ τους χωρίς οι γονείς τους να καταλαβαίνουν τι λένε.