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Το ζευγάρι ενημέρωσε τον δήμαρχο της περιοχής για την εκκένωση του σπιτιού τους με επίσημη επιστολή.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη της οικίας και δεσμεύτηκε να στηρίξει την αποκατάσταση της τοπικής κοινότητας.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οδηγώντας σε απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους.

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Πριν από λίγες ημέρες, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους στη Γαλλία, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Το ζευγάρι διαμένει μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά του, τον Αλεξάντερ και την Έλα, στην πόλη Μπρινιόλ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, η οποία συγκαταλέγεται στις περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες.

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Η επιστολή στον δήμαρχο

Οι δυο τους ενημέρωσαν τον δήμαρχο της Μπρινιόλ, Ντιντιέ, μέσω επιστολής ότι προχώρησαν στην εκκένωση της κατοικίας τους, κάτι που επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του ηθοποιού.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα καταφέρει να βγει αλώβητο από αυτή την τρομερή δοκιμασία», ξεκινούσε η επιστολή.

«Καθώς εκκενώνουμε την Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε 2 πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην πλήρη αποκατάστασή της», συνέχιζε η επιστολή.

«Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν πλέον επεκταθεί σε έκταση τετραπλάσια από εκείνη του Παρισιού. Την ίδια ώρα, το CNN μετέδωσε ότι περίπου 224.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη Ζιρόντ, ενώ ακόμη 3.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή. Στην Ισπανία οι εκκενώσεις αφορούν τουλάχιστον 63.152 πολίτες, ενώ στην Ελλάδα οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Γιατί επέλεξε τη Γαλλία για τα παιδιά του

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire τον Οκτώβριο του 2025, ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ είχε εξηγήσει ότι επέλεξε να μεγαλώσει τα παιδιά του στο οικογενειακό αγρόκτημα στη Γαλλία, παρότι ο ίδιος δεν είχε απολαύσει την εμπειρία της ζωής στην ύπαιθρο όταν ήταν μικρός.

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Όπως είχε αναφέρει, εκεί τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μακριά από τις οθόνες, συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της οικογένειας και μεγαλώνουν σε ένα πιο φυσιολογικό περιβάλλον.

Ο ηθοποιός είχε επίσης δηλώσει ότι ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν τα παιδιά του στο Λος Άντζελες «στην κουλτούρα του Χόλιγουντ». «Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου», σημείωσε.

Εκτός από την κατοικία του στη Γαλλία, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διαθέτει ακόμη ένα κτήμα στην Αγγλία, μια βίλα στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, καθώς και ένα ακίνητο κοντά στην οικογένειά του στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

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