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Το ζευγάρι επέλεξε κομψές ενδυματολογικές επιλογές για τις δημόσιες εμφανίσεις του, οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων στο κοσμοπολίτικο νησί.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι δύο τους απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαζέ, ενώ ο ηθοποιός βοήθησε τη σύζυγό του κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το σκάφος.

Η επίσκεψη στο νησί περιλάμβανε επίσης βόλτες στο κέντρο και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο πριν την αναχώρησή τους για το Ποζιτάνο.

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Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη φήμη τους ως ένα από τα πιο κομψά ζευγάρια της διεθνούς showbiz, πραγματοποιώντας μια πολυτελή θαλάσσια εξόρμηση στο Κάπρι της Ιταλίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος εθεάθησαν στις 14 Ιουλίου να επισκέπτονται τη φημισμένη Villa Bragaglia, στο κοσμοπολίτικο νησί του Κάπρι, ανοιχτά της Νάπολης.

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George and Amal Clooney Indulge in La Dolce Vita with a Yacht Outing in Capri https://t.co/aNegadnz7W — People (@people) July 16, 2026

Η ιστορική έπαυλη κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1940 από τον Ιταλό σκηνοθέτη και παραγωγό Κάρλο Λουντοβίκο Μπραγκάλια (Carlo Ludovico Bragaglia) και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά σημεία του νησιού.

Για την περίσταση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέλεξε μια διαχρονική και λιτή εμφάνιση, φορώντας λευκό πόλο μπλουζάκι, γκρι υφασμάτινο παντελόνι και λευκά loafers.

George e Amal Clooney hanno trascorso la loro prima vacanza a Capri tra passeggiate in centro, un giro sul celebre taxi rosso, pranzo al Riccio e una sosta in yacht lungo la costa, prima di ripartire insieme verso Positano. #GeorgeClooneyhttps://t.co/PsUUhkZc1V — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) July 15, 2026

Η Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψε τα βλέμματα με ένα πολύχρωμο φόρεμα halter με κρόσσια, το οποίο συνδύαζε αποχρώσεις του πετρόλ, του πορτοκαλί και του καφέ σε ριγέ σχέδιο. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με μπεζ πέδιλα πλατφόρμες με ανοιχτή μύτη, καθώς και με μια καφέ δερμάτινη τσάντα Aquazzura, που ξεχώριζε για τον ιδιαίτερο διάτρητο σχεδιασμό της.

Και οι δύο συμπλήρωσαν τις εμφανίσεις τους με γυαλιά ηλίου, διατηρώντας το χαρακτηριστικό, κομψό τους στιλ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Villa Bragaglia, το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, περπατούσε αγκαζέ προς την είσοδο της έπαυλης, αποπνέοντας οικειότητα και διακριτική κομψότητα.

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George e Amal Clooney conquistano Capri.



La coppia è arrivata a sorpresa sull’isola nella tarda serata di ieri, attirando la curiosità e l’ammirazione dei presenti. Eleganti e sorridenti, lui in grigio e lei in bianco, sono stati immortalati mentre passeggiavano tra le strade… pic.twitter.com/nbW2vqcvNR — La Sicilia (@lasicilia) July 14, 2026

Amal Clooney’s Capri Holiday Wardrobe Is Boho, Vintage, and Glamorous https://t.co/5yV1R4x3Zu — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) July 16, 2026

Μάλιστα, κατά την επιβίβαση και την αποβίβασή τους από το πολυτελές γιοτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρόσφερε το χέρι του στην Αμάλ, βοηθώντας τη να ανέβει και να κατέβει με ασφάλεια, σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

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Με πληροφορίες από People