Στην αντεπίθεση πέρασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις ειρωνικές αναρτήσεις του προέδρου σχετικά με την απόφασή του να αποκτήσει γαλλική υπηκοότητα. Ο ηθοποιός αξιοποίησε το σύνθημα «Make America Great Again», δίνοντάς του σαφή εκλογική διάσταση, όταν δήλωσε χαρακτηριστικά πως «για να γίνει ξανά μεγάλη η Αμερική, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις επόμενες εκλογές».

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας από τον Κλούνεϊ ως «καλά νέα», συνδέοντάς την με την πολιτική δραστηριότητα και τις δημόσιες παρεμβάσεις του ηθοποιού τα τελευταία χρόνια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος επανέφερε το άρθρο γνώμης που είχε υπογράψει ο Κλούνεϊ το 2024, με το οποίο καλούσε τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα, ενώ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει προσωπικές αιχμές για την καριέρα του στον κινηματογράφο.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ έγραψε ότι ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ συγκαταλέγονται «στους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών», προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός έλαβε μεγαλύτερη δημοσιότητα για τις πολιτικές του τοποθετήσεις απ’ όση για τις –κατά τον ίδιο– «μέτριες» ταινίες του, αμφισβητώντας ανοιχτά το σταρ σύστεμ του Χόλιγουντ.

Η απάντηση του Τζορτζ Κλούνεϊ ήρθε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μέσω δήλωσης στα μέσα ενημέρωσης, με τον ηθοποιό να «γυρίζει» ειρωνικά το σύνθημα του προέδρου. «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική — και αυτό θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο», ανέφερε, παραπέμποντας ευθέως στην εκλογική αναμέτρηση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κλούνεϊ μίλησε και για την παλαιότερη προσωπική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τον γνώριζε καλά και ότι στο παρελθόν είχαν συχνές επαφές. «Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο, τον συναντούσα σε κλαμπ και εστιατόρια. Ήταν ένας μεγάλος χαζούλης. Ήταν. Αυτό άλλαξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στη στάση μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων απέναντι στις αγωγές που έχει καταθέσει ο πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι συμβιβασμοί υπονόμευσαν τη δημόσια αντιπαράθεση. «Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και είχαν πει “ως εδώ”, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα στη θέση που βρισκόμαστε ως χώρα», δήλωσε, προσθέτοντας πως αυτή είναι «απλώς η αλήθεια».