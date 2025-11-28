Η Aμάλ Κλούνεϊ είναι πάντα κομψή αλλά κι ένα βήμα μπροστά από όλες τις τάσεις. Πώς το ξέρουμε αυτό; Επειδή η δικηγόρος και μητέρα δύο παιδιών φόρεσε ένα «γυμνό» φόρεμα πολύ πριν αυτό γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις του 2025.

Το 2023, η μελαχρινή καλλονή ταξίδεψε στη Βενετία της Ιταλίας, συνοδεύοντας τον σύζυγό της Τζορτζ Κλούνεϊ στα βραβεία DVF εκείνης της χρονιάς. Η απαστράπτουσα 45χρονη τότε σημάδεψε την ξεχωριστή βραδιά με ένα εκθαμβωτικό φόρεμα από δαντέλα σε χρώμα σάρκας. Το φόρεμα σε στυλ slip είχε περίτεχνη επένδυση από δαντέλα και είχε σχεδιαστεί με μαεστρία από τον Τζον Γκαλιάνο για τον Christian Dior. Το vintage στυλ, που είχε διαφανές στρίφωμα, ήταν στην πραγματικότητα από τη συλλογή του σχεδιαστή για το 2000 και ήταν ένα πολύ όμορφο ρούχο.

Η Aμάλ είχε τα καστανά μαλλιά της χαλαρά στους ώμους και τα πλαισίωσε με λαμπερά σκουλαρίκια. Ο Τζορτζ ήταν επίσης πολύ κομψός, φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι με μπλε πουκάμισο, ξεκουμπωμένο χωρίς γραβάτα, αποπνέοντας την κλασική ατμόσφαιρα του Χόλιγουντ. Αλήθεια, έχετε δει ποτέ πιο κομψό ζευγάρι από αυτούς τους δύο;

Amal Clooney wore a blush, lingerie-style Dior to the DVF Awards in Venice https://t.co/NDihdLNQ6n pic.twitter.com/wYWedWlFUJ — Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) September 1, 2023