Η Σίντνεϊ Σουίνι έριξε το διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα χάρη στην εμφάνισή της χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί. Η καυτή ξανθιά σεξοβόμβα του Χόλιγουντ τράβηξε την προσοχή του κόσμου αφού εντυπωσίασε με το διαφανές φόρεμα από αλυσίδες, που δεν άφηνε πολλά στην φαντασία.

Αν και η 28χρονη Σίντνεϊ δεν είναι η πρώτη που φόρεσε ένα σχεδόν ανύπαρκτο φόρεμα στο όνομα της μόδας, φαίνεται ότι τα διαφανή και «γυμνά» φορέματα έχουν την τιμητική τους αυτό το φθινόπωρο.

Το τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες διασημότητες από όλους τους τομείς του showbiz να δοκιμάζουν αυτό το τολμηρό στυλ.

Από την βασίλισσα του Halloween, Χάιντι Κλουμ, 52 ετών, που εντυπωσίασε με ένα δαντελένιο φόρεμα χωρίς σουτιέν, μέχρι την Βρετανίδα Ολυμπιονίκη Κίλι Χότζκινσον, 23 ετών, που τόλμησε να μην φορέσει σουτιέν με ένα διαφανές εξώπλατο φόρεμα.

Αλλά και αυτή την εβδομάδα, πανέμορφες διασημότητες δίνουν συνέχεια.

Η Βρετανή τραγουδίστρια Λίλι Αλεν, η οποία μίλησε για τον ταραχώδη χωρισμό της από τον ηθοποιό της σειρά Stranger Things Ντέιβιντ Χάρμπουρ στο πρόσφατο άλμπουμ της, έλαμψε με το… εκδικητικό της ντύσιμο τη Δευτέρα (3 Νοεμβρίου) ενώ ακόμη και η Αγγλίδα ποδοσφαιρίστρια Κλόι Kέλι τόλμησε να ακολουθήσει την τάση των γυμνών φορέματα στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς» την Πέμπτη (6 Νοεμβρίου).

Chloe Kelly and Lily Allen bare all as more daring celebrities join 'naked' dress trendhttps://t.co/kHkxnMvOVq pic.twitter.com/yLCd81FMHH — Daily Star (@dailystar) November 7, 2025

Η 27χρονη αγγλίδα σταρ του ποδοσφαίρου Κλόι Kέλυ εντυπωσίασε με ένα στολισμένο με κοσμήματα φόρεμα στα βραβεία Harper’s Bazaar Women Of The Year Awards 2025 στο Claridge’s. Το φόρεμα με κουκούλα άφηνε λίγα στην φαντασία, με περίτεχνα τοποθετημένα κοσμήματα να κρύβουν τις θηλές της.

Εδώ, ρίχνουμε μια ματιά στις όμορφες γυναίκες που αγκαλιάζουν το σκόπιμο νίπ σλιπ και αρνούνται να πουν όχι στα διαφανή ρούχα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Λίλι Αλεν

Η ποπ σταρ Λίλι Άλεν, 40 ετών, τράβηξε τα βλέμματα στο CFDA (Συμβούλιο Αμερικανών Σχεδιαστών Μόδας) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το μικροσκοπικό σουτιέν της άφηνε σκόπιμα εκτεθειμένο το κάτω μέρος του στήθους της και επέτρεπε στις ρώγες της να φαίνονται μέσα από τη δαντελένια διακόσμηση. Η Λίλι ολοκλήρωσε το look με μια φούστα που ταίριαζε. Είμαστε σίγουροι ότι ο Ντέιβιντ Χάρμπορ θα τραβάει τα μαλλιά του!

Μόρα Χίγκινς

Η Mόρα Χίγκινς είναι μια Ιρλανδή τηλεοπτική προσωπικότητα, παρουσιάστρια και μοντέλο με έδρα το Έσσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έγινε γνωστή το 2019, όταν ήταν φιναλίστ στην πέμπτη σειρά της σειράς reality ITV2 Love Island. Εμφανίστηκε με αυτό το εξαιρετικά σέξι και πολύ διαφανές φόρεμα στα Glamour Women Of The Year Awards στη Νέα Υόρκη στις 4 Νοεμβρίου. Η πανέμορφη Μότα δεν φόρεσε σουτιέν για να αναδείξει πραγματικά τις λεπτομέρειες του βαθύ ντεκολτέ που τόνιζε το υπέροχο σώμα της.

Maura Higgins attends the 2025 Glamour Women Of The Year Awards 🖤



📸 Getty pic.twitter.com/fMebevglA6 — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) November 6, 2025

Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η 26χρονη ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ συχνά αρέσκεται να ενσωματώνει τολμηρούς στίχους στα επιτυχημένα τραγούδια της. Ωστόσο, δεν φοβάται επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις με τις πολύ σέξι ενδυμασίες της. Η ξανθιά καλλονή εντυπωσίασε με ένα διαφανές κόκκινο δαντελένιο φόρεμα στα MTV Video Music Awards τον Σεπτέμβριο, όπου κέρδισε τρία βραβεία.

Μάργκο Ρόμπι

Η 35χρονη Αυστραλή ηθοποιός είναι από καιρό το αντικείμενο του πόθου πολλών σινεφίλ ανδρών. Εδραίωσε τη θέση της ως είδωλο των ανδρών εμφανιζόμενη στο κόκκινο χαλί για την ταινία Big Beautiful Journey, φορώντας ένα διαφανές φόρεμα με κοσμήματα – και χωρίς σουτιέν από κάτω. Το πλάι του στήθους και το εσώρουχό της Mάργκο ήταν επίσης σκόπιμα εκτεθειμένα…

Colin Farrell and Margot Robbie attend the "A Big Bold Beautiful Journey" UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square

September 11, 2025#ColinFarrell #ABigBoldBeautifulJourney pic.twitter.com/VNgackAXD7 — Colin Farrell Updates💚🤍🧡 (@CFarrellUpdates) September 12, 2025

margot robbie for premiere of 'a big bold beautiful journey' in london. pic.twitter.com/LiQUzWTw4w September 11, 2025

