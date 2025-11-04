Βίοι αντίθετοι φαίνεται να ζουν ο Λαμίν Γιαμάλ και ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουΐ, όσον αφορά τα προσωπικά τους. Την ίδια μέρα που οι ισπανικές εκπομπές lifestyle είχαν «συναγερμό» για τον χωρισμό του άσου της Μπαρτσελόνα με τη Νίκι Νικόλ, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη η είδηση της προσωπικής ζωής της οικογένειας του επιθετικού.

Ο 39χρονος Μουνίρ Νασραουΐ ανακοίνωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον επικείμενο γάμο του με την 23χρονη σύντροφό του, Κριστίνα, μέσα από τα social media. Δημοσίευσε μια φωτογραφία με το ζευγάρι, συνοδευόμενη από μια μαύρη καρδιά και ένα μονόπετρο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους. Παρά τη διαφορά ηλικίας των 16 ετών, τα σχόλια ήταν κατά κύριο λόγο θετικά, με πολλούς να εκφράζουν τις ευχές τους για ευτυχισμένο γάμο, ο οποίος προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026.

Advertisement

Advertisement

Η Κριστίνα και ο Μουνίρ είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025, παρακολουθώντας τον περσινό ημιτελικό του Champions League Μπαρτσελόνα – Ίντερ, δίπλα-δίπλα. Η προσωπική ιστορία του πατέρα του επιθετικού βρίσκεται σε αντίθεση με τα δικά του βιώματα, αφού οι γονείς του χωρίσαν τρία χρόνια μετά τη γέννησή του. Ο πατέρας απέκτησε αργότερα μια κόρη με άλλη σύντροφο, ενώ η μητέρα του, Σίλα Εμπάνα, παντρεύτηκε ξανά και απέκτησε έναν γιο, που έχει ήδη γίνει viral στα social media. Ο διάσημος αδερφός συχνά τον φέρνει μαζί του σε γιορτές και πανηγυρισμούς για τις νίκες της Μπαρτσελόνα ή της Εθνικής Ισπανίας, δημιουργώντας μία οικογενειακή δυναμική που κερδίζει τα βλέμματα των φιλάθλων.

Η αντίθεση ανάμεσα στην προσωπική ζωή του Λαμίν Γιαμάλ και του πατέρα του Μουνίρ Νασραουΐ δείχνει πώς διαφορετικά μονοπάτια και ευτυχισμένες στιγμές μπορούν να συνυπάρχουν μέσα στην ίδια οικογένεια, με γεγονότα που καθηλώνουν τόσο τα social media όσο και τους φίλους του ποδοσφαίρου.