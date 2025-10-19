Στις 4 Νοεμβρίου 2025 κάνει πρεμιέρα στο Disney+ η νέα νομική δραματική σειρά του Ράιαν Μέρφι, «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair), με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν σε έναν ρόλο που υπόσχεται να συζητηθεί.

Η σειρά ξεκινά δυναμικά με τρία αποκαλυπτικά επεισόδια, ενώ στη συνέχεια θα προβάλλεται κάθε Τρίτη, με το διπλό φινάλε να αναμένεται στις 9 Δεκεμβρίου.

Μαζί με την Καρντάσιαν, το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τις Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας Μπετς, Τεγιάνα Τάιλορ, καθώς και τους Μάθιου Νόζκα, Σάρα Πόλσον και Γκλεν Κλόουζ.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων που αποφασίζουν να αποχωρήσουν από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, ιδρύοντας το δικό τους πανίσχυρο γραφείο.

Έξυπνες, φιλόδοξες και με περίπλοκες προσωπικές ζωές, οι ηρωίδες χειρίζονται επώδυνες υποθέσεις, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, τόσο μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων όσο και εκτός αυτών.

Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα ορίζει τις σχέσεις και ο έρωτας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι — το επαναπροσδιορίζουν.

Η σειρά «Όλα Επιτρέπονται» είναι παραγωγή της 20th Television σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television.

Δείτε το τρέιλερ:

Σεναριογράφος και δημιουργός είναι ο Ράιν Μέρφι ο οποίος είναι και executive producer.