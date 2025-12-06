Η Τζέσικα Άλμπα αναφέρθηκε πρόσφατα στα γυρίσματα της ταινίας «Fantastic Four» (2005), αποκαλύπτοντας τη ντροπή που ένιωσε για μια ιδιαίτερα απαιτητική σκηνή. Η ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όπου μοιράστηκε με το κοινό τις αναμνήσεις της από τον ρόλο της Σου Στορμ.

Σύμφωνα με την ίδια, η λιγότερο αγαπημένη σκηνή ήταν εκείνη στην οποία η ηρωίδα εμφανίζεται εντελώς γυμνή πάνω σε μια γέφυρα, προκειμένου να γίνει αόρατη.

«Νόμιζα ότι ήταν απαίσια», δήλωσε η Άλμπα. «Ήταν πολύ εξευτελιστικό στην πραγματική ζωή. Μεγάλωσα σε μια αρκετά συντηρητική οικογένεια και είμαι ένα αρκετά σεμνό άτομο. Φοβόμουν αυτή τη σκηνή για εβδομάδες. Έχω πολύ “αυχενικό” από εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ένταση και το άγχος που ένιωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Παρά τη δυσφορία της για τη συγκεκριμένη σκηνή, η Άλμπα διατηρεί θετικές αναμνήσεις από τον χαρακτήρα της Σου Στορμ. Τόνισε πως λάτρεψε το γεγονός ότι η ηρωίδα της ανέτρεπε τα έμφυλα στερεότυπα των ταινιών υπερηρώων της εποχής.

«Ήταν μια γυναίκα που θαύμαζα. Μητρική, ευγενική αλλά και δυνατή. Είχε φοβερή ηθική πυξίδα και δεν την πατούσες κάτω· έλεγε τη γνώμη της», δήλωσε. Όπως εξήγησε, παλαιότερα οι γυναίκες σε τέτοιες ταινίες είτε έπρεπε να σωθούν από κάποιον άντρα είτε ήταν η «κακή», κάτι που πλέον αλλάζει.

Όσο για τη νέα εκδοχή του ρόλου από τη Βανέσα Κίρμπι στο «Fantastic Four: First Steps», η Άλμπα δεν την έχει δει ακόμα. Εξήγησε ότι συχνά βλέπει ταινίες με τα παιδιά της και συνήθως τα ίδια αποφασίζουν τι θα παρακολουθήσουν. Ωστόσο, σκοπεύει να τη δει σύντομα, καθώς είναι φαν της Marvel και θεωρεί τις ταινίες τους διασκεδαστικές και απολαυστικές για όλη την οικογένεια.