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Ο τελικός του Roland Garros αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον αθλητισμό, προσελκύοντας celebrities τόσο από τον χώρο του θεάματος και των τεχνών όσο κι από αυτόν τον σπορ.

Ο φετινός τελικός είναι ανάμεσα στον Αλεξάντερ Σβέρεφ με τον Φλάβιο Κομπόλι.

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Celebs are out for the #RolandGarros Men's Final 🤩



Watch Roland-Garros on TNT 📺 pic.twitter.com/o12BqeT25M — Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2026

Οι celebrities είναι εκεί για μια ακόμα φορά με αυτούς που ξεχωρίζουν να είναι ο ηθοποιός, Ράμι Μάλεκ, από τη σειρά Mr.Robot και την ταινία Bohemian Rapsody και η κωμικός, Ρεμπέλ Γουιλσόν.

Brad Pitt, Laura Dern and Rebel Wilson were all serving on day 14 of the French Open in Paris. 🎾 pic.twitter.com/YTRGk5tXPl — E! News (@enews) June 7, 2026

Επιπλέον βρέθηκαν στο «Φιλίπ Σατριέ» και οι Λόρα Ντερν, Μπραντ Πιτ, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Ζαν Ντουζαρντάν.και Μαριόν Κοτιγιάρ.

adèle exarchopoulos never ceases to amaze https://t.co/6F5MPJUwrD — kyla (@kylabansl) June 7, 2026

Από τον αθλητικό χώρο στις εξέδρες κάθονται, ο μεγάλος Ερίκ Καντονά, ο Αρσέν Βενγκέρ και ο σταρ του NBA, Μπαμ Αντεμπάγιο. Παρών επίσης είναι οι μουσικοί Λένι Κράβιτζ και Φάρελ Ουίλιαμς αλλά και Μπερνάρ Αρνό πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH, της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελείας στον κόσμο.