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Η Μαρία Σαράποβα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φετινό Roland Garros, επιστρέφοντας στο Παρίσι ως επίσημη προσκεκλημένη του τουρνουά και θυμίζοντας στους φίλους του τένις τις μεγάλες στιγμές της καριέρας της.

Η πρώην Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης παρακολούθησε αγώνες από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας της διοργάνωσης, προσελκύοντας τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η εμφάνισή της, με ένα βαθύ μπλε σακάκι και ιδιαίτερο στιλ, έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν ότι παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που πέρασαν από τα κορτ.

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Η Σαράποβα φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στους χώρους του τουρνουά, ενώ πόζαρε και μαζί με τον θρύλο του βραζιλιάνικου τένις, Γκουστάβο Κούερτεν. Η παρουσία της προκάλεσε κύμα νοσταλγίας στους φίλους του αθλήματος, καθώς το Roland Garros συνδέεται με μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας της.

Η σχέση της με το Roland Garros

Το γαλλικό Grand Slam κατέχει ξεχωριστή θέση στην πορεία της Ρωσίδας αθλήτριας. Εκεί κατέκτησε δύο τίτλους, το 2012 και το 2014, ολοκληρώνοντας παράλληλα το λεγόμενο Career Grand Slam, αφού είχε πλέον κατακτήσει και τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά του τένις.

David Beckham, Maria Sharapova and Guga Kuerten, it was great to have you 🤝#RolandGarros pic.twitter.com/SGE1qHwlMF — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

Η σπουδαία καριέρα της

Γεννημένη στις 19 Απριλίου 1987 στη Ρωσία, η Μαρία Σαράποβα μετακόμισε σε μικρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κυνηγήσει το όνειρό της στο τένις. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2004, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών κατέκτησε το Wimbledon, επικρατώντας στον τελικό της Σερένα Γουίλιαμς.

Στη διάρκεια της καριέρας της κατέκτησε πέντε τίτλους Grand Slam, ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και παρέμεινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλήτριες παγκοσμίως. Το 2020 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση, κλείνοντας ένα κεφάλαιο σχεδόν δύο δεκαετιών στα κορτ.

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Quick snaps from the @StellaArtois suite at Roland Garros 🏆 pic.twitter.com/3928C5snJe — Maria Sharapova (@MariaSharapova) June 2, 2026

Με πληροφορίες από thesun και rolandgarros.com

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