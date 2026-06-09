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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ένας από τους πιο επιτυχημένους τενίστες της τελευταίας δεκαετίας, έχει εδραιωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου τένις με σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Roland Garros και το ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο, καθώς και σταθερή παρουσία στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

Η αγωνιστική του πορεία χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή, ωστόσο έχει επισκιαστεί από σοβαρές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του αθλητισμού και στη διεθνή κοινή γνώμη. Οι υποθέσεις αυτές εξακολουθούν να συνοδεύουν το όνομά του, δημιουργώντας ένα σύνθετο και αμφιλεγόμενο προφίλ γύρω από τον Γερμανό αθλητή.

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Αλεξάντερ Ζβέρεφ-Όλγκα Σαρίποβα

Το 2020, η πρώην σύντροφος του, Όλγκα Σαρίποβα, τον κατηγόρησε δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Σε συνεντεύξεις της το 2020 και το 2021, η Σαρίποβα περιέγραψε περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Υποστήριξε ότι ο Ζβέρεφ την έσπρωχνε και την ταρακουνούσε, της έστριβε τα χέρια, την έπιανε από τον λαιμο και σε ένα περιστατικό τη χτύπησε στο πρόσωπο.

❌🇩🇪 Alexander Zverev ended his interview with L’Équipe early after being asked about the allegations of domestic abuse:



“First of all, this is not that kind of interview. Secondly, do you know that the accusations have been proven to be false?



“This is the second time you've… pic.twitter.com/ZnPioVULlO June 8, 2026

Επίσης ισχυρίστηκε ότι πριν από το US Open του 2019 σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης προσπάθησε να την πνίξει με ένα μαξιλάρι και ότι εκείνη έφυγε ξυπόλητη από το δωμάτιο φοβούμενη για τη ζωή της. Η ίδια δήλωσε ότι δεν προσέφυγε στην αστυνομία τότε επειδή, όπως είπε, τον αγαπούσε και δεν ήθελε να του δημιουργήσει προβλήματα.

Η υπόθεση οδήγησε την ΑΤP να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα το 2021. Τον Ιανουάριο του 2023, η ATP ανακοίνωσε ότι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε διαπίστωση παραβίασης των κανονισμών λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων και έκλεισε την υπόθεση χωρίς να επιβάλει κυρώσεις.

Αλεξάντερ Ζβέρεφ-Μπρέντα Πατέα

Νέα δικαστική εξέλιξη προέκυψε από καταγγελία της πρώην συντρόφου του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και μητέρας του παιδιού του, Μπρέντα Πατέα, για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2020 στο Βερολίνο. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές τον κατηγόρησαν ότι προκάλεσε σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού, υποστηρίζοντας πως την έσπρωξε και την έπιασε από τον λαιμό, κατηγορίες που ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής.

🚨 🎾Roland-Garros : Alexander Zverev, grand favori potentiel, a été accusé de violences par deux de ses anciennes conjointes.



Brenda Patea (mère de son enfant) l’a accusé de l’avoir poussée contre un mur et étranglée en 2020 à Berlin.



Une autre ex, Olya Sharypova, a également… pic.twitter.com/9IazUSbkr1 Advertisement June 2, 2026

Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκε διαταγή επιβολής χρηματικής ποινής, την οποία ο Ζβέρεφ αμφισβήτησε, οδηγώντας την υπόθεση σε δημόσια δικαστική διαδικασία το 2024. Τελικά, τον Ιούνιο του 2024, η διαδικασία τερματίστηκε έπειτα από συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποδέχθηκε την καταβολή 200.000 ευρώ στο πλαίσιο εξωδικαστικής διευθέτησης της υπόθεσης, χωρίς να υπάρξει καταδίκη ή παραδοχή ενοχής, ενώ το δικαστήριο έκλεισε τη διαδικασία χωρίς να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας.

Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με στόχο τον τερματισμό μιας μακράς και ψυχοφθόρας διαδικασίας, καθώς και την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης για το παιδί που έχουν αποκτήσει οι δύο πλευρές. Παράλληλα, ο Γερμανός τενίστας επέμεινε στη θέση του ότι είναι αθώος, δηλώνοντας πως οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αρνούμενος οποιαδήποτε πράξη βίας.

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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1997 στο Αμβούργο και προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή τενιστική παράδοση, καθώς οι γονείς του υπήρξαν επαγγελματίες αθλητές και προπονητές, ενώ ο αδελφός του Μίσα αγωνίστηκε στο ATP Tour. Επαγγελματίας από το 2013, θεωρήθηκε γρήγορα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και καθιερώθηκε στο κορυφαίο επίπεδο.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, όπως δύο ATP Finals και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο. Έχει φτάσει έως το Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης και πρόσφατα κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του στο Roland Garros, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ.

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