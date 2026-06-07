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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέρριψε επιτέλους την… κατάρα που τον χώριζε από τη δόξα σε τουρνουά Grand Slam, επικρατώντας του μαχητικού Φλάβιο Κομπόλι με 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 στον τελικό του Roland Garros την Κυριακή και κατακτώντας τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του.

Έπειτα από τρεις χαμένους τελικούς Grand Slam, μεταξύ των οποίων και εκείνος στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια, ο Ζβέρεφ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία και έγινε ο πρώτος Γερμανός που κατακτά τίτλο Grand Slam μετά τον Μπόρις Μπέκερ και τη νίκη του στο Australian Open πριν από τρεις δεκαετίες.

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Υπό τον λαμπερό ήλιο στο Court Philippe-Chatrier, ο Ζβέρεφ πέτυχε νωρίς break απέναντι στον Κομπόλι με ένα backhand που βρήκε στο πλαίσιο της ρακέτας του Ιταλού και συνέχισε την κυριαρχία του, κατακτώντας το πρώτο σετ με νικητήριο forehand στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Κομπόλι αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο σετ, ανεβάζοντας την απόδοσή του και πραγματοποιώντας εντυπωσιακά χτυπήματα. Κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του στο έβδομο game και ισοφάρισε τα σετ, με το κοινό στο κεντρικό γήπεδο να δημιουργεί ατμόσφαιρα ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του πρώην ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της Ρόμα.

Η στήριξη των φιλάθλων δεν απέτρεψε τον Ζβέρεφ από το να ανακτήσει το προβάδισμα. Στο τρίτο σετ, ο Κομπόλι υπέπεσε σε αβίαστο λάθος στέλνοντας ένα forehand στο φιλέ, χαρίζοντας set point στον Γερμανό, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έκανε το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, ο Ζβέρεφ παρουσίασε παθητικό πρόσωπο και δέχθηκε δύο break, ωστόσο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 5-5. Παρ’ όλα αυτά, στο tie-break λύγισε από την πίεση, με τον Κομπόλι να στέλνει τον αγώνα σε πέμπτο σετ χάρη σε ένα εντυπωσιακό forehand.

Στο καθοριστικό σετ, αν και η ποιότητα του αγώνα δεν έφτασε στα επίπεδα του περσινού επικού τελικού ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, ο Ζβέρεφ αξιοποίησε την εμπειρία του, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε στην πολυπόθητη κατάκτηση του πρώτου Grand Slam τίτλου της καριέρας του.