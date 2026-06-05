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Σάσα Ζβέρεφ και Φλάβιο Κομπόλι θα διεκδικήσουν το φετινό Roland Garros.

Ο Φλάβιο Κομπόλι είναι ο δεύτερος φιναλίστ του Roland Garros, με τον Ιταλό τενίστα να περνάει άνευ αγώνα στον μεγάλο τελικό. Ο συμπατριώτης του, Ματέο Αρνάλντι, ταλαιπωρείται από ίωση και αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό.

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Έτσι, ο Κομπόλι έκλεισε ραντεβού με τον Σάσα Ζβέρεφ στον τελικό της Κυριακής (7/6, 16.00).

«Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Από χθες το βράδυ άρχισα να νιώθω αδιαθεσία και κατά τη διάρκεια του δείπνου ένιωσα πολύ άσχημα στο στομάχι μου. Ξύπνησα στη 1 τα ξημερώματα και άρχισα να κάνω εμετούς», δήλωσε ο Αρνάλντι στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καθόλου. Στις 6-7 το πρωί έκανα ξανά εμετό και καλέσαμε τον γιατρό στο δωμάτιο, ο οποίος μου έδωσε κάποια φάρμακα. Όμως όλη τη μέρα δεν μπορούσα να φάω. Κάθε φορά που έτρωγα ή έπινα κάτι, κατέληγα ξανά στην τουαλέτα».

Ο Ζβέρεφ, νο.2 του ταμπλό επικράτησε 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 του Γιάκουμπ Μένσικ στον ημιτελικό του παρισινού Grand Slam και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο 29χρονος Γερμανός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον ταλαντούχο Τσέχο, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα μέσα από τα μεγάλα rallies από τη βασική γραμμή. Παρότι ο Μένσικ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι κατακτώντας το τρίτο σετ, ο Ζβέρεφ ανέβασε ξανά την απόδοσή του και «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση.