Στο φετινό της πάρτι στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στην επιβλητική Μέδουσα, εμπνευσμένη απο την γνωστή γοργόνα της ελληνικής μυθολογίας.
View this post on InstagramAdvertisementAdvertisement
Με το εντυπωσιακό special effects make-up σε αποχρώσεις του πράσινου και φίδια να μπλέκονται στα μαλλιά της ,το κοστούμι της ξεχώρισε καθώς είναι σχεδιασμένο με εξαιρετική λεπτομέρεια.
Κατάφερε να συνδύάσει μυθολογικό μυστήριο και θεατρικότητα, ενώ η χαρακτηριστική ουρά-ράτλσνεϊκ ολοκλήρωνε τη μεταμόρφωσή της σε μυθικό πλάσμα.
Η Κλούμ, γνωστή για τις εκκεντρικές και δημιουργικές επιλογές της κάθε Halloween, κατάφερε ξανά να τραβήξει όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως η φαντασία και το performance μπορούν να συνυπάρξουν με την υψηλή αισθητική.
Το αποτέλεσμα; Ένα κοστούμι που ισορροπεί ανάμεσα στο γοητευτικό και το ανατριχιαστικό ακριβώς όπως ταιριάζει στο πνεύμα της «τρομακτικής» νύχτας του Halloween.