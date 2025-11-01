Στο φετινό της πάρτι στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στην επιβλητική Μέδουσα, εμπνευσμένη απο την γνωστή γοργόνα της ελληνικής μυθολογίας.

Με το εντυπωσιακό special effects make-up σε αποχρώσεις του πράσινου και φίδια να μπλέκονται στα μαλλιά της ,το κοστούμι της ξεχώρισε καθώς είναι σχεδιασμένο με εξαιρετική λεπτομέρεια.

Κατάφερε να συνδύάσει μυθολογικό μυστήριο και θεατρικότητα, ενώ η χαρακτηριστική ουρά-ράτλσνεϊκ ολοκλήρωνε τη μεταμόρφωσή της σε μυθικό πλάσμα.

Η Κλούμ, γνωστή για τις εκκεντρικές και δημιουργικές επιλογές της κάθε Halloween, κατάφερε ξανά να τραβήξει όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως η φαντασία και το performance μπορούν να συνυπάρξουν με την υψηλή αισθητική.

Το αποτέλεσμα; Ένα κοστούμι που ισορροπεί ανάμεσα στο γοητευτικό και το ανατριχιαστικό ακριβώς όπως ταιριάζει στο πνεύμα της «τρομακτικής» νύχτας του Halloween.