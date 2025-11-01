Σε εορταστικό κλίμα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος ντύθηκε Τζόκερ αλλά φρόντισε και να τρομάξει τον κόσμο με τη φοβερή του αμφίεση, κάνοντας βόλτες στην πόλη του Μάντσεστερ.
Ο ίδιος ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από το βράδυ του φετινού Halloween.
Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να τον αποφύγουν, ενώ υπήρχαν και κάποιοι που όχι μόνο δεν φοβήθηκαν αλλά κατάφεραν και να τον αναγνωρίσουν.
Φέτος, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 15 γκολ σε μόλις 12 αναμετρήσεις.