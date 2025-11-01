Σε εορταστικό κλίμα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος ντύθηκε Τζόκερ αλλά φρόντισε και να τρομάξει τον κόσμο με τη φοβερή του αμφίεση, κάνοντας βόλτες στην πόλη του Μάντσεστερ.

Ο ίδιος ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από το βράδυ του φετινού Halloween.

Not your average night out 🎃 New episode is out on YT! 💀https://t.co/X5MoO8XJrU pic.twitter.com/CahSutvyxm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 31, 2025

Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να τον αποφύγουν, ενώ υπήρχαν και κάποιοι που όχι μόνο δεν φοβήθηκαν αλλά κατάφεραν και να τον αναγνωρίσουν.

Φέτος, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 15 γκολ σε μόλις 12 αναμετρήσεις.