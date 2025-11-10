Ο Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα, διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό Halloween πάρτι σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με εκλεκτούς καλεσμένους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία ενός πάρτι δεν εξαρτάται από το πόσο διάσημοι ή πλούσιοι είναι οι παρευρισκόμενοι, αλλά από τους οικοδεσπότες και την αγάπη που μεταδίδουν στους καλεσμένους τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Ηλίας Ψινάκης και η Άννα Βίσση, η οποία είναι κουμπάρα του ζευγαριού καθώς έχει βαφτίσει τον γιο τους.

Η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη μοιράστηκε με το κοινό μια φωτογραφία από το πάρτι, στην οποία φαίνονται οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλεσμένων. Η Δήμητρα Κούστα ξεχώρισε με ένα αποκαλυπτικό μαύρο δαντελένιο φόρεμα, ενώ στο κεφάλι της φορούσε κέρατα σαν headpiece, θυμίζοντας τη Maleficent, την εμβληματική κακιά της Disney που ενσάρκωσε η Αντζελίνα Τζολί.

Advertisement

Advertisement

Η Άννα Βίσση επέλεξε έναν κόκκινο κορσέ με μαύρες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια δυναμική και εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι με μαύρο πουκάμισο και μπότες με κόκκινες λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας έτσι την ατμόσφαιρα του Halloween.

Στην ανάρτησή του, ο Ηλίας Ψινάκης τόνισε τη σημασία των οικοδεσποτών στην επιτυχία ενός πάρτι: «Την ατμόσφαιρα σε ένα κάλεσμα δεν την κάνουν οι καλεσμένοι. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, διάσημοι ή άσημοι, γέροι ή νέοι. Την ατμόσφαιρα την κάνουν οι οικοδεσπότες!». Ευχαρίστησε θερμά το ζευγάρι για την αξέχαστη βραδιά, τη φροντίδα, την αγάπη και την απλότητα που προσφέρουν σε κάθε συνάντηση, τονίζοντας πόσο τυχεροί νιώθουν που είναι φίλοι τους. Το πάρτι αυτό απέδειξε ότι η σωστή διάθεση και η ειλικρινής φιλοξενία είναι τα στοιχεία που μένουν στη μνήμη και κάνουν κάθε εκδήλωση ξεχωριστή.

Συνολικά, το Halloween πάρτι των Κούστα συνδύασε κομψότητα, δημιουργικότητα και φιλική θαλπωρή, αφήνοντας στους καλεσμένους μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη χαμόγελα και ζεστές στιγμές.