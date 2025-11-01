Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο σύζυγός της, Τράβις Μπάρκερ, εμπνεύστηκαν από την κλασική ταινία «The Nightmare Before Christmas» και ενσάρκωσαν τους εμβληματικούς χαρακτήρες Σάλι και Τζακ Σκέλινγκτον.

Μέσα από μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι δυο τους παρουσίασαν τη θεαματική μεταμόρφωσή τους.

Στο βίντεο, η Καρντάσιαν εμφανίζεται στη θέση του συνοδηγού ενός ανοιχτού Chevy Impala, ντυμένη ως Σάλι, ενώ ο Μπάρκερ οδηγεί το όχημα μεταμφιεσμένος σε Τζακ Σκέλινγκτον.

Ο ντράμερ των Blink-182 φόρεσε ριγέ κοστούμι, έβαψε το κεφάλι του λευκό και ολοκλήρωσε το look με μακιγιάζ που θύμιζε σκελετό με ράμματα και σκούρους κύκλους γύρω από τα μάτια.

Αντίστοιχα, η Καρντάσιαν επέλεξε ασπρόμαυρο σύνολο με σχέδια και παρόμοιο μακιγιάζ, δημιουργώντας μαζί του ένα άψογα ταιριαστό, κινηματογραφικό αποτέλεσμα.