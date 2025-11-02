Ντύθηκε Τζάκι Κένεντι την ημέρα της δολοφονίας του προέδρου Κένεντι, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στα social media.

Κατά τις ημέρες του Halloween, οι σταρ του Χόλιγουντ επιδίδονται σε ένα κυνήγι πρωτότυπων και εντυπωσιακών στολών, προσπαθώντας να ξεχωρίσουν αλλά η φετινή επιλογή της Τζούλια Φοξ προκάλεσε σάλο, ακόμη και ανάμεσα στους χρήστες που παρακολουθούν τη μόδα και τη showbiz.

Για το φετινό Halloween, η ηθοποιός φόρεσε ένα ροζ ταγέρ με κηλίδες αίματος, το οποίο αντιγράφει το ιστορικό σύνολο που φορούσε η Τζάκι Κένεντι τη μέρα που ο σύζυγός της, ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, δολοφονήθηκε το 1963. Οι φωτογραφίες της Φοξ έγιναν άμεσα viral, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη στολή «αρρωστημένη και αηδιαστική».

Σχόλια όπως:

«Αυτοαποκαλείται φεμινίστρια, αλλά χλευάζει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της πιο τραυματικής στιγμής της ζωής της», και

«Η Τζούλια Fox που εξυμνεί την πολιτική βία είναι απελπισμένη και επικίνδυνη», από τον εγγονό των Κένεντι, Τζακ Σλοςμπεργκ, ενίσχυσαν τον σάλο γύρω από τη μεταμφίεση.



Η απάντηση της Τζούλια Φοξ

Μετά τον σάλο, η Fox θέλησε να εξηγήσει το μήνυμα πίσω από την επιλογή της. Σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Είμαι ντυμένη σαν την Τζάκι Κένεντι με το ροζ ταγέρ. Όχι ως κοστούμι, αλλά ως δήλωση. Όταν δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, αρνήθηκε να αλλάξει τα αιματοβαμμένα ρούχα της, λέγοντας: ‘Θέλω να δουν τι έχουν κάνει’».

Η Φοξ περιέγραψε τη στολή ως συνδυασμό ομορφιάς και φρίκης, ισορροπίας και καταστροφής, τονίζοντας πως η Τζάκι Κένεντι, με την απόφασή της να μην αλλάξει ρούχα, επέδειξε γενναιότητα, διαμαρτυρία και πένθος ταυτόχρονα. Όπως υπογράμμισε η Φοξ, πρόκειται για μια γυναίκα που μετατρέπει την εικόνα και τη χάρη σε όπλο για να εκθέσει τη βία, ένα παράδειγμα τραύματος, δύναμης και θηλυκής αντίστασης.

Η στολή της Τζούλια Φοξ φέρνει στο προσκήνιο μια σύνθετη συζήτηση γύρω από το όριο ανάμεσα στη μόδα, την ιστορία και την πρόκληση, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η ηθοποιός δεν φοβάται να προκαλέσει και να συζητηθεί.

