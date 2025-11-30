«Άνθρακας ο θησαυρός» του πολυτελούς εορταστικού ημερολογίου του Dior, το οποίο ο γαλλικός οίκος μόδας περιγράφει ως ένα «σετ γεμάτο εκπλήξεις που σας βοηθά να μετράτε αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα».

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ένας γνωστός ασιάτης influencer, που όπως λέει σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, αγόρασε έναντι 1.000 δολαρίων το Advent calendar του οίκου Dior και εξεπλάγην δυσάρεστα με αυτά που περιείχε.

Advertisement

Advertisement

Ο Sean Anthony, μοιράστηκε στο TikTok, την ώρα που ανοίγει το ημερολόγιο και σηκώνει ένα-ένα τα κομψά κουτάκια στην κάμερα για να αποκαλύψει τι κρύβεται μέσα. Αν και το advent calendar της Dior περιέχει προϊόντα ομορφιάς και κερί, διακοσμημένο με χρυσό αστέρι και αριθμημένες θήκες, συν κάποια επιπλέον δώρα, η αντίδραση του κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν.

Όπως «αποκαλύπτει», στο ημερολόγιο υπήρχαν και «μερικά επιπλέον δώρα» πέρα από τα κανονικά, εννοώντας ότι προστέθηκαν αντικείμενα που πιθανόν δεν είχαν μεγάλη αξία ή δεν δικαιολογούν την τιμή λέγοντας ότι το ημερολόγιο είναι γελοίο δεδομένης της τιμής, υπονοώντας ότι πλήρωσε πολύ για κάτι που δεν άξιζε. «Θέλω τα λεφτά μου πίσω!», ακούγεται να λέει ο απογοητευμένος influencer.

«Πολλές «θήκες« του ημερολογίου περιείχαν αντικείμενα που θεωρεί “αδύναμα” ως δώρα για τέτοια τιμή, δηλαδή μικρά δείγματα, ίσως φθηνά προϊόντα ή πράγματα με μικρή χρηστική ή αισθητική αξία» λέει.

Όμως όπως φαίνεται δεν είναι μόνο αυτός δυσαρεστημένος από το περίφημο εορταστικό ημερολόγιο του πολυτελούς οίκου καθώς το ίδιο προϊόν φαίνεται να έχει δεχθεί ήδη κριτική: σε αντίστοιχα high-end advent calendars, πολλοί θεωρούν ότι περιέχουν esters, μικρά δείγματα ή αντικείμενα καθημερινής χρησιμότητας, όχι «πολυτελή δώρα».

Σύμφωνα με άρθρα για τα «luxury advent calendars», υπάρχει αύξηση της αμφισβήτησης ως προς το αν το περιεχόμενο αξίζει το υψηλό κόστος, με πολλούς influencers και χρήστες να νιώθουν ότι πληρώνουν για «ψευτο-πολυτέλεια» ή δώρα με μικρή αξία.