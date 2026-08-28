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Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Η αναστολή της ποινής εξαρτάται από την υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κατηγορουμένου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι οι εντάσεις στο σπίτι οφείλονται σε προσωπικές διαφωνίες με τους γονείς του.

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Οικογενειακό δράμα σε σπίτι στον Βόλο από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια του γιου.

Ο εθισμός από τον τζόγο προκαλεί ασύλληπτα επεισόδια στο σπίτι. Ενας 44χρονος χθες στον Βόλο απείλησε τον πατέρα του ότι θα τον σκοτώσει.

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Ο 44χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, κρατήθηκε και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών.

Το δικαστήριο όρισε η ποινή να έχει αναστολή υπό τον όρο ότι ο 44χρονος θα παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Αν δεν τηρήσει αυτόν τον όρο, τότε θα πρέπει να εκτίσει την ποινή.

Ο πατέρας του στο δικαστήριο περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα τις εντάσεις που επικρατούν κατά διαστήματα στο σπίτι. Είπε ότι ο γιος του φωνάζει συνεχώς στη μητέρα του και ζητεί χρήματα.

Αυτό συνέβη και χθες το απόγευμα. Τη φώναξε και την έσπρωξε επίσης, όταν ο μάρτυρας μπήκε στη μέση ζητώντας του να σταματήσει, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο πατέρας.

Η απάντηση που πήρε, όμως, ήταν απειλή κατά της ζωή του. «Φύγε, θα σε σκοτώσω», μου είπε. «Φοβήθηκα πάρα πολύ. Αυτή τη φορά τον είδα πολύ εξαγριωμένο», είπε ο πατέρας του κατηγορουμένου, εξηγώντας στο δικαστήριο γιατί βγήκε έξω από το σπίτι και κάλεσε την αστυνομία για βοήθεια.

Ο ίδιος ο 44χρονος αρνήθηκε την κατηγορία. Είπε ότι βγήκε εκτός ελέγχου επειδή δεν αντέχει άλλο να ακούει τον πατέρα του να φωνάζει συνεχώς. Αρνήθηκε ότι έχει εθισμό στον τζόγο, αν και παραδέχτηκε ότι κάθε μήνα στοιχηματίζει συνολικό ποσό 300 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είναι άνεργος.

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Ο 44χρονος είπε στο δικαστήριο ότι υπάρχουν κατά καιρούς εντάσεις στο σπίτι επειδή οι γονείς του δεν του δίνουν το μερίδιό του από κέρδη που είχαν στο ΠΡΟΠΟ.

Για το εν λόγω επεισόδιο είπε ότι επιστρέφοντας σπίτι και ακούγοντας τον πατέρα του να φωνάζει με ένα πολύ χαρακτηριστικό τόνο για άλλη μια φορά, όπως ανέφερε, δεν άντεξε.

Είπε ότι τον εξύβρισε με έναν χαρακτηρισμό που τον πρόσβαλε και υποστήριξε ότι ο πατέρας του κατέφυγε στην αστυνομία επειδή είναι εκδικητικός.

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Εντούτοις, δεν έπεισε το δικαστήριο που ζητούσε να ενημερωθεί που βρίσκει κάθε μήνα 300 ευρώ για να τζογάρει. Σε σχετικές ερωτήσεις ο 44χρονος απαντούσε ότι έχει μαζέψει κάποια χρήματα αλλά πως η μοναδική εργασία που έχει κάνει μέχρι σήμερα ήταν παλαιότερα κάποιες φορές στα κτήματα του πατέρα του και της μητέρας του.

Πηγή: taxydromos.gr

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