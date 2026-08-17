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Ο άνδρας συγκρούστηκε με φορτηγό ενώ οδηγούσε το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, καταλήγοντας από ακατάσχετη αιμορραγία ανήμερα της Παναγίας.

Στον ίδιο δρόμο είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ο 21χρονος γιος του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό με το διερχόμενο φορτηγό.

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Μία απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει το Διμήνι, ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Πατέρας τριών παιδιών άφησε την τελευταία του πνοή, ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, μετά από τροχαίο που είχε το προηγούμενο απόγευμα στον δρόμο Βόλο – Διμηνίου. Στον ίδιο δρόμο, ο 56χρονος άντρας είχε χάσει επίσης σε τροχαίο, πριν από δυόμισι χρόνια περίπου τον τον γιο του, ένα παλληκάρι 21 ετών!

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Κατσαρό, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, επέστρεφε στο σπίτι του στο Διμήνι. Οδηγούσε ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο είχε αγοράσει την προηγούμενη ημέρα για να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του!

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Βρισκόταν στο μέσο σχεδόν της διαδρομής, όταν στο ύψος αποθήκης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, που βγήκε από προαύλιο χώρο επιχείρησης κάθετα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την αδερφή του θύματος, ο 56χρονος πάτησε και τα δύο φρένα για να σταματήσει το μηχανάκι. «Επεσε, σύρθηκε στο οδόστρωμα και το φορτηγό τον πέρασε από πάνω», περιγράφει θρηνώντας στον Ταχυδρόμο, το τραγικό τροχαίο.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 56χρονο και τον οδήγησε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο. «Δεν είχε χτυπήσει στο κεφάλι και πιστεύαμε ότι θα το ξεπερνούσε. Όμως τον έλιωσε σαν κατσαρίδα. Του έσπασε τα κόκκαλα από τη λεκάνη και κάτω και πέθανε ανήμερα της Παναγίας από ακατάσχετη αιμορραγία», ξέσπασε η αδερφή του θύματος.

«Μου σκοτώσανε τον αδερφό μου»: Ξεσπά η αδερφή του 56χρονου για τον δρόμο – καρμανιόλα προς Διμήνι

«Μου σκοτώσανε τον αδερφό μου. Σε αυτόν τον δρόμο, που χάσαμε και τον ανιψιό μου. Σε αυτόν τον καταραμένο δρόμο», ξεσπά η αδερφή του 56χρονου Κωνσταντίνου Κατσαρού, για τον δρόμο – καρμανιόλα στο Διμήνι, όπου η οικογένειά της θρηνεί και δεύτερο θύμα.

Το πρώτο θύμα ήταν ο 21χρονος Δημήτρης Κατσαρός γιος του 56χρονου, ο οποίος είχε πέσει θύμα τροχαίου που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, στον δρόμο – καρμανιόλα, στην οδό Διμηνίου. Αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση από Βόλο προς Διμήνι, είχε συγκρουστεί, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, με δίκυκλο όχημα το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, Δημήτρης Κατσαρός, ο οποίος έδωσε μάχη τέσσερις μήνες για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στον ίδιο δρόμο έχασε τη ζωή του και ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Κατσαρός.

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«Δύο παιδιά μένουν ορφανά» θρηνεί η αδερφή του 56χρονου, Γεωργία Κατσαρού.

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