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Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) σε φούρνο στο κέντρο της πόλης του Βόλου, όπου 60χρονος τραυματίστηκε στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό σε τρία δάχτυλα.

Εργατικό ατύχημα σε φούρνο στον Βόλο

Το εργατικό ατύχημα στον φούρνο του Βόλου, έγινε την ώρα που ο 60χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, εργαζόταν σε μηχάνημα της παραγωγής. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, το μηχάνημα έπιασε το χέρι του και του έκοψε τρία δάχτυλα.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία και να πραγματοποιήσει τη διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ζωή του 60χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σήμερα το απόγευμα.