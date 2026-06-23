Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Λόρεν Γουάσερ υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της το 2012 λόγω Συνδρόμου Τοξικού Σοκ, το οποίο προκλήθηκε από τη χρήση ταμπόν.

Το μοντέλο κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή κατάθλιψη και πλέον χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία της για να προωθήσει τη συμπερίληψη στη μόδα.

Παράλληλα, η Λόρεν Γουάσερ αγωνίζεται για τη νομοθετική ρύθμιση της διαφάνειας σχετικά με τα συστατικά και τους κινδύνους των προϊόντων γυναικείας υγιεινής παγκοσμίως.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Λόρεν Γουάσερ σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε ότι θα αποτελούσε πρότυπο προς μίμηση για όσους η ζωή τους συμπεριφέρθηκε σκληρά και έπρεπε να ξεπεράσουν φαινομενικά ανυπέρβλητες προκλήσεις για να βρεθούν ξανά στο προσκήνιο. Το «κορίτσι με τα χρυσά πόδια» νόσησε το 2012 με το Σύνδρομο Τοξικού Σοκ, μία σπάνια επιπλοκή που προκλήθηκε από ταμπόν και οδήγησε στον ακρωτηριασμό των δύο της ποδιών.

Το τοξικό σοκ από ταμπόν

14 χρονιά μετά, η Λόρεν Γουάσερ δεν το έχει βάλει κάτω και αποτελεί μία από τις πιο δυνατές φωνές για την ουσιαστική συμπερίληψη στη βιομηχανία της μόδας, δίνοντας μάχης να ευαισθητοποιήσει για την υγεία των γυναικών και τη διαφάνεια στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Το μοντέλο περπάτησε με αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, φορώντας ένα χρυσό σύνολο του σχεδιαστή Prabal Gurung, περήφανη για τα χρυσά προσθετικά μέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της.

Advertisement

Advertisement

Η Λόρεν έδωσε όμως τεράστιο αγώνα για να βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Τον Οκτώβριο του 2012, η 24χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω συνδρόμου τοξικού σοκ (TSS), μιας σπάνιας πάθησης που προκαλείται από συγκεκριμένα είδη βακτηριακών λοιμώξεων και συνδέεται συχνά με τη χρήση ταμπόν. Η ασθένεια παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. Αν και στάθηκε τυχερή που επέζησε, έχασε και τα δύο της πόδια.

Η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική. «Στο μυαλό μου, όλα είχαν τελειώσει. Πίστευα πραγματικά ότι δεν θα γινόμουν ποτέ ξανά αποδεκτή από τον χώρο του μόντελινγκ ή από οποιονδήποτε άλλον», εξηγεί η Λορίν. Η θέλησή της για ζωή και η αγάπη της οικογένειάς της την έκαναν να πάρει την απόφαση να προχωρήσει. Ο μικρός της αδελφός ήταν μόλις 14 ετών τότε, και η Λόρεν ήθελε να γίνει παράδειγμα για εκείνον, δείχνοντάς του ότι, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή, πρέπει να σηκώνεσαι ξανά. Έτσι, η Γουάσερ συνέχισε να αγωνίζεται, να ζει και να προοδεύει.

Η λοίμωξη προκάλεσε σοβαρή γάγγραινα, αναγκάζοντας τελικά τους γιατρούς να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού κάτω από το γόνατο, ενώ το αριστερό υπέστη εκτεταμένες ζημιές με μερικό ακρωτηριασμό των δακτύλων. Αργότερα, υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τον πλήρη ακρωτηριασμό και του αριστερού ποδιού, προκειμένου να απαλλαγεί από τους χρόνιους, ανυπόφορους πόνους και να βελτιώσει την κινητικότητά της.

Η ψυχολογική μάχη που ακολούθησε ήταν εξίσου δύσκολη. Η Λόρεν Γουάσερ μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις αυτοκτονίας που πέρασαν από το μυαλό της κατά την περίοδο της αποκατάστασης. Ενιωθε ότι είχε χάσει την ταυτότητά της, τη ζωή που γνώριζε και το μέλλον που είχε ονειρευτεί.

Advertisement

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι πέρασε μήνες κλεισμένη στον εαυτό της, παλεύοντας με την κατάθλιψη και σκέψεις αυτοκτονίας. «Καθόμουν στο μπάνιο μου και ούρλιαζα στον Θεό, ρωτώντας γιατί συνέβη αυτό σε μένα», έχει εξομολογηθεί.

Καθοριστικό ρόλο στη ψυχολογική της κατάπτωση έπαιξε και το γεγονός ότι, ως παιδί δύο μοντέλων, είχε μεγαλώσει μέσα στον κόσμο της μόδας και αγαπούσε τη φυσική άσκηση, ιδιαίτερα το μπάσκετ. Η ίδια πίστευε ότι όλα είχαν τελείωσει.

Ωστόσο, η στήριξη της οικογένειας, του μικρότερου αδελφού της και των φίλων της, καθώς και η ανάγκη να δώσει νόημα σε όσα βίωσε την κράτησαν όρθια. Η ίδια χρειάστηκε χρόνια για να αποδεχτεί το νέο της σώμα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόφασή της να μετατρέψει τα προσθετικά μέλη σε κομμάτι της ταυτότητάς της. Αντί να τα κρύψει, αποφάσισε να τα κάνει χρυσά, μετατρέποντάς τα σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με έργο τέχνης παρά με ιατρικό βοήθημα.

Advertisement

H Λόρεν Γουάσερ πέρασε στην «αντεπίθεση», καθώς όχι μόνο μήνυσε την εταιρεία κατασκευής ταμπόν της, απαιτώντας μεγαλύτερη διαφάνεια στους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, αλλά ξεκίνησε εκστρατεία για τη νομοθετική ρύθμιση της ενημέρωσης σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων γυναικείας υγιεινής.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά ασφαλή προϊόντα περιόδου στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια», τονίζει συχνά στις συνεντεύξεις της. Μάλιστα, συγκρίνει τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στα πακέτα τσιγάρων με την απουσία αντίστοιχων προειδοποιήσεων στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. «Η ζωή μου είναι όμορφη», λέει. «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, νιώθω σαν να ήμουν πάντα έτσι. Δεν αισθάνομαι διαφορετική. Αισθάνομαι απλώς πολύ τυχερή και ευλογημένη».

Advertisement

Πόσο συχνό είναι το σύνδρομο τοξικού σοκ;

Το σύνδρομο τοξικού σοκ είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Σπάνιων Παθήσεων (NORD), το TSS (Toxic Shock Syndrome – Σύνδρομο Τοξικού Σοκ) επηρεάζει μόνο έως 3 στις 100.000 γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δεκαετία του 1980, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνέδεσαν εκατοντάδες περιστατικά τοξικού σοκ με ταμπόν που κατασκευάζονταν από υλικά υψηλής απορροφητικότητας, όπως ο αφρός πολυεστέρα, τα οποία αποτελούσαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη βακτηρίων. Τα σύγχρονα ταμπόν κατασκευάζονται από βαμβάκι, ωστόσο θα πρέπει να αλλάζονται συχνά για να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι.

Παρόλο που το σύνδρομο έχει συνδεθεί παραδοσιακά με τη χρήση ταμπόν, η λοίμωξη δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση. Μπορεί να αναπτυχθεί από χειρουργικά τραύματα, τοκετό, άμβλωση, αποβολή, ιστορικό χρήσης διαφράγματος ή κολπικού σπόγγου αντισύλληψης, καθώς και από τοπικές δερματικές λοιμώξεις.

Advertisement

Αν και οι λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus) είναι οι πιο συχνές, το TSS μπορεί επίσης να προκληθεί από επαφή με στρεπτόκοκκο. «Μερικές φορές προκαλείται από σταφυλόκοκκο, αλλά εν μέρει είναι θέμα κακής τύχης η έκθεση και σε άλλα βακτήρια», εξηγεί η Δρ. Λονγκ. Εάν ένα άτομο δεν διαθέτει τα απαραίτητα αντισώματα για να καταπολεμήσει αυτές τις λοιμώξεις, τα βακτήρια μπορούν να οδηγήσουν το σώμα σε «σοκ», προκαλώντας συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, ρίγη, εμετό, σύγχυση, μυϊκούς πόνους, πτώση της αρτηριακής πίεσης και πολλά άλλα.

Advertisement

Το σύνδρομο τοξικού σοκ είναι μια λοίμωξη απειλητική για τη ζωή που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Σχεδόν τα μισά περιστατικά της λοίμωξης αποβαίνουν μοιραία, αν και υπάρχουν πιθανότητες επιβίωσης. Οι γιατροί μπορεί να αφαιρέσουν το αντικείμενο (αν η λοίμωξη προκλήθηκε από ταμπόν), να παροχετεύσουν τη λοίμωξη, να χορηγήσουν αντιβιοτικά και να εργαστούν για τη διάσωση των οργάνων και τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή της Βάσερ, οι ασθενείς με αυτό το σύνδρομο μπορεί να εμφανίσουν γάγγραινα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ακρωτηριασμό των άκρων. Για το μοντέλο, τα τεχνητά της πόδια αντιπροσωπεύουν τη δύναμη που απέκτησε. «Τα χρυσά μου πόδια είναι τα τρόπαιά μου, είναι η δύναμή μου», δήλωσε στο Today. Η Lauren Wasser ελπίζει να συνεχίσει να εμπνέει τις γυναίκες να ενημερώνονται για το TSS, ενώ συνεργάζεται με μέλη του Κογκρέσου, όπως η Κάρολιν Μαλόνεϊ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα αποκαλύπτουν τα συστατικά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Advertisement