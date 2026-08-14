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Ο πατέρας της ανήλικης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, καθώς φέρεται να την περιόριζε στο σπίτι και να ασκούσε σωματική βία εναντίον της.

Το δικαστήριο επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντάς τους την επικοινωνία με την ανήλικη και την απομάκρυνσή τους από την κοινή κατοικία.

Ο πατέρας συνελήφθη εκ νέου για παραβίαση των περιοριστικών όρων, καθώς επιχείρησε να επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειας υποστηρίζοντας διαφορετικούς λόγους επίσκεψης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να καταθέσει η ανήλικη παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου.

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Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει τον Βόλο, καθώς ένας 82χρονος παππούς μίας 17χρονης κατηγορείται για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά ανηλίκου. Η 17χρονη σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στη μητέρα της είχε πέσει θύμα στα χέρια του παππού της, ο οποίος φέρεται να θώπευε την ίδια την εγγονή του.

Κατηγορείται ο παππούς για ασέλγεια και ο πατέρας για εγκλεισμό

Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, ο παππούς – τέρας, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο για υπόθεση μεταφοράς παράνομων μεταναστών, οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορούμενου όχι όμως μόνος του. Δίπλα του θα καθίσει και ο γιος του και πατέρας της 17χρονης, ο οποίος φέρεται να είχε γίνει δεσμοφύλακας για την κόρη του στην οποία δεν επέτρεπε να βγει έξω με τους φίλους της με αποτέλεσμα η κοπέλα να επαναστατεί και οι καβγάδες στο σπίτι να είναι σχεδόν καθημερινοί.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν η μητέρα της 17χρονης, σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις της κόρης της, πήγε και κατήγγειλε στην αστυνομία όλα όσα της είπε, με αποτέλεσμα να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία τόσο για τον παππού όσο και για τον πατέρα της άτυχης κοπέλας.

Όπως έγινε γνωστό, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται εξαιτίας της άρνησης της 17χρονης να επισκεφθεί τον παππού και τη γιαγιά της, που είναι οι γονείς του πατέρα της. Η οικογένεια της 17χρονης μένει στο ίδιο κτίριο με τους παππούδες, όμως η κοπέλα αρνούνταν να κατέβει ακόμη και έναν όροφο για να τους δει.

Η συμπεριφορά της παραξένεψε τη μητέρα της η οποία την πίεσε να μάθε τι έχει συμβεί. Ηταν τότε που το κορίτσι αποκάλυψε στη μητέρα της ότι ο παππούς της τη θώπευε. Δεν έγινε γνωστό αν ήταν μία μεμονωμένη πράξη ή αν η φρίκη που έζησε η έφηβη κοπέλα διαρκούσε μέρες, μήνες ή χρόνια.

Σοκαρισμένη από όσα της είπε η 17χρονη, η μητέρα κατήγγειλε αμέσως όσα ήρθαν σε γνώση της στην αστυνομία. Το κορίτσι φέρεται να περιέγραψε μια ζωή κοινωνικής στέρησης αναφέροντας επιπλέον στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της δεν την αφήνει να βγει έξω με τους φίλους της.

Η έφηβη φαίνεται να είναι περιορισμένη στο σπίτι και επαναστατεί με αποτέλεσμα οι καβγάδες να είναι συχνοί με τον πατέρα – δεσμοφύλακα. Το κορίτσι φαίνεται να πέφτει θύμα απειλών και ξυλοδαρμού κάθε φορά που αντιδρά στον εγκλεισμό της με απόφαση του πατέρα της.

Σε βάρος παππού και πατέρα – δεσμοφύλακα κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής, της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης κατά συρροή, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας κατά συρροή και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου (το τελευταίο αδίκημα αφορά στον παππού).

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Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί την περασμένη Δευτέρα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου στο όριο του αυτοφώρου, ωστόσο αναβλήθηκε προκειμένου την ερχόμενη Δευτέρα να καταθέσει η 17χρονη παρουσία παιδοψυχολόγου.

Το δικαστήριο άφησε ελεύθερους παππού και πατέρα επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους. Τους υποχρέωσε να μετοικήσουν από το κτίριο που μοιράζονται οι δύο οικογένειες και τους απαγόρευσε κάθε προσέγγιση και επικοινωνία με τη 17χρονη αλλά και τα δύο μικρότερα αδέρφια της, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι.

Η υπόθεση πρόκειται να εκδικαστεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ωστόσο, ο πατέρας επέστρεψε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορούμενου. Παραβίασε τους περιοριστικούς όρους όταν πήγε στο σπίτι, προκειμένου, όπως έγινε γνωστό, να εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης.

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Ο ίδιος ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι μετέβη στο κτίριο για να αφήσει φάρμακα στη μητέρα του που είναι άρρωστη. Όμως από την καταγγελία της συζύγου του προκύπτει ότι ο ίδιος αρνούνταν να φύγει από το σπίτι και ήθελε να κοιμηθεί εκεί επειδή ήταν κουρασμένος.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης παραβίασης των περιοριστικών όρων για την ερχόμενη Δευτέρα και μόνο αφού ο πατέρας βεβαίωσε ότι θα φιλοξενηθεί μέχρι τότε στο σπίτι ενός συναδέλφου του από τη δουλειά.

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