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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Τρίτης (18/8) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Βόλου.

Λόγω της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, οι κάτοικοι της περιοχής Νέες Παγασές έλαβαν μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112, το οποίο τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.